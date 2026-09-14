Cangas cerró el precio del alquiler en agosto con 11.30 euros el m2

Cangas es uno de los 13 municipios de los 25 analizados por el portal Fotocasa que sobrepasan los 10 euros el metro cuadrado de alquiler en el pasado mes de agosto. Se sitúa con un precio de 11.30 euros metros cuadrado, lejos de Sanxenxo (17.02 euros/metro cuadrado, que ocupa el primer lugar, le sigue Porto do Son (14,47), Ribeira (13,73), Nigrán (13.04) y Baiona (12,35). Por debajo de Cangas están Foz (10.90 euros), Santiago de Compostela (10,70), Malpica de Bergantiños (10,61), Boiro (10,51, Oleiros (10.41) y la ciudad de Ourense (8.32 euros). Como se puede ver, Cangas supera incluso a Santiago de Compostela y a Ourense en el precio del metro cuadrado al mes en el pasado mes de agosto.

Respecto al precio por provincia. En las cuatro sube el precio interanual del alquiler, según el índice inmobiliario de Fotocasa y son Lugo (10.3%), Pontevedra (8.7%), Ourense (4.0%) y A Coruña (3.5%).

En 16 de los 7 municipios el precio interanual sube respecto al año anterior y las diez primeras son: Ribeira (38,8%), Viveiro (26,6%), Narón (23,1%), Baiona (19,3%), Vigo (16,1%), Ferrol (9,7%), Pontevedra (6,5%),Vilagarcía de Arousa (4.9%), Santiago de Compostela (4,6%, Lugo capital (3,8%), Nigrán (3,7%), Sanxenxo (3.7%, Ourense capital (2,5%), Arteixo (1,6%) y Foz (1,3%), mientras que en A Coruña Capital es de 1,2%.

Según Fotocasa, en un año, el alquiler en Galicia sube 51,1% en gatos). El precio del alquiler en agosto se sitúa en 10.39 euros el metro cuadrado. La ciudad de Vigo encadena 12 meses de subidas interanuales, tras registrar en agosto un incremento del 16.1%.

El precio de la vivienda en alquiler en Galicia cae un -15% en su variación mensual y sube un 5,1% en su variación interanual, situando el precio de la vivienda en agosto en 10.39 euros metros cuadrado al mes, según los Fotocasa.

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El mercado gallego refleja esa tendencia de avance moderado pero constante, impulsado por la concentración de la demanda en áreas urbanas más dinámicas, frente a un stock residencial limitado.