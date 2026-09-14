La alcaldesa quiere que las playas nudistas sean por tradición

El conflicto abierto entre nudistas en la playa de Barra continúa. El gobierno municipal recordaba ayer que desde la asociación española de nudismo se recomendó al Concello de Cangas que no clasificara ninguna de las 38 playas con las que cuenta el municipio como nudista. Mantenía que debía de respetarse la tradición basada siempre en el civismo y la convivencia amigable. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y el edil de Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG) consideran que esa es la línea que debe mantener el gobierno local, que es también la que se acordó en el pleno municipal donde se debatía la posibilidad de catalogar playas como nudistas.

El tripartito cangués no quiere meterse en un nuevo conflicto. Espera que la situación se solucione por sí sola, aplicando los involucrados las dosis de tolerancia y convivencia que debe haber en este tipo de cuestiones. También recuerda la alcaldesa que en Cangas hay 38 playas, suficientes para que todos puedan disfrutar de ellas como quieran.

El conflicto se originó este verano, cuando un grupo de nudistas de Barra aplaudían a las personas que llevaban bañador hasta echarlas del arenal, en un acto que otros nudistas consideraron lamentable y bochornoso, dándose de casos en los que este grupo que aplaudía exigía a las personas que se desnudaran. El grupo de nudistas que denunció la situación considera que se estaban pasando un límite, y que era precisamente el de la tolerancia, que fue lo que permitió que en Cangas se viviera el nudismo sin demasiados conflictos.

El otro grupo, el intolerante con las personas que llevan bañador, asegura que decidió poner en marcha medidas como la de los aplausos porque el hecho de que Barra sea una playa nudista «costó mucho conquistar y que cada año prolifera más la gente que acude a este arenal con bañador».

En Cangas se utilizan como nudistas la playa de Barra y la de los Alemanes, sita esta última al final de la playa urbana de Rodeira.

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El gobierno local rechazó enviar a la Policía Local a Barra para ver si el comportamiento denunciado por un grupo de nudistas puede ser considerado falta o delito. Solo acudirá en caso de que los afectados pidan la presencia de la Policía Local de Cangas.