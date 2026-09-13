Protección Civil entrega hoy distinciones a entidades y colaboradores en los actos de su patrón

La agrupación de Protección Civil de Cangas celebra hoy el acto central de conmemoración de su patrón con la entrega de distinciones a instituciones y personas colaboradas, a las 11:00 en el salón de plenos. Ayer ya comenzaron los actos con una exposición de vehículos y material de la agrupación, en la Praza do Concello, en donde el público pudo hacer prácticas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Hoy se distinguen al médico Gerardo Trujillano, al comandante de la Guardia Civil Alfredo Castro, a las asociaciones Agaela, y O Farolillo, al IES A Paralaia y su alumna Chaima Idmchouh y a los voluntarios Jaime Fernández y Gonzalo Vázquez.