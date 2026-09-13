Protección Civil de Cangas ante su mejor emergencia: la entrega de distinciones a colectivos y colaboradores

La familia naranja de Protección Civil de Cangas volvió a reunirse este domingo en el salón de plenos del Concello en el acto central de la conmemoración de su patrón, el Cristo da Pila, para entregar sus distinciones anuales, con la presencia de la alcaldesa, Araceli Gestido y ediles del Concello. Fue un acto cargado de emoción por momentos delicados de salud de algunas personas, de reencuentro con agrupaciones con las que coincidieron en la emergencia por la Dana de Valencia como Oitavén-Tea y Valga; un acto en el que volvió a demostrarse la buena afinidad con la concejala de Seguridad y Tráfico, Pilar Nogueira, la «valedora política que o primero que pregunta é estades ben?» como señaló en su discurso el presidente de la agrupación, Cesáreo Coya, que definió a los voluntarios como «xenerosos, agradecidos e leales...tamén cando discrepamos».

Los homenajeados, diploma en mano, con miembros del Concello. / Santos Álvarez

Se extendió la «alfombra roja» para distinguir a siete colectivos y personas colaboradoras con la agrupación como al médico Gerardo Trujillano, que ayudó a formar al personal de Protección Civil y al que reconocen su «moita paciencia para perder o medo nos accidentes de tráfico ou nas colaboracións co personal sanitario»; al comandante de la Guardia Civil, Alfredo Castro, que fue sargento y teniente en Cangas y del que destacaron su trato exquisito con ellos; a la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela), ejemplo de superación y compromiso; como también a la de O Farolillo, que organiza la procesión marítima del Carmen; al IES A Paralaia de Moaña y su alumna Chaima Idmchouh, que han trabajado en la nueva red de comunicaciones digital que en breve tendrá la agrupación y que permitirá cobertura del 95% del territorio del concello, a la espera de la instalación del segundo repetidor para lograr la cobertura total. No pudo faltar el homenaje a dos voluntarios que cumplieron sus 25 años de servicio en la agrupación: Jaime Fernández Álves y Gonzalo Vázquez. Del primero, Coya recordó cuando apareció un 16 de julio de 1999 como conductor contratado por cuatro meses para el camión y se quedó como voluntario hasta hoy; como también de «Zalo» que le conoce desde el principio de la agrupación.

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La edil de Seguridad, Pilar Noguera y el presidente de Protección Civil, Cesáreo Coya. / Santos Álvarez

Han pasado 28 años desde el primer acto del patrón y esta celebración sigue formando parte del calendario de eventos en Cangas y la familia naranja sigue sumando gente nueva como Mara, Mario, André e Iván, a los que aludió Coya como «aire novo» como también destacó las incorporaciones de material con nuevos EPI´S para inclemencias meteorológicas o, con apoyo de Diputación, material para el equipo que han bautizado como Equipo de respuesta inmediata de Protección Civil (Eripro) con generadores, camillas, remolque acuático y líneas de iluminación para reforzar el servicio en las emergencias. Cesáreo Coya tuvo palabras de agradecimiento por el apoyo de Guardacostas que han cedido una embarcación para completar la flota de la agrupación y que ya son «de casa».