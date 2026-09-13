Proponen dedicar el centro sociocultural de San Martiño a Modesta Pena

El gobierno de Moaña, a través de la concejala de Cultura, Coral Ríos, lleva una propuesta a la comisión del martes para nombrar hija predilecta a título póstumo a la cantareira Modesta Pena Paredes, «Señora Modesta» y poner su nombre también al centro sociocultural de San Martiño.

La iniciativa surgió tras el pleno del 29 de mayo de 2025 cuando se aprobó por unanimidad una moción del BNG de reconocimiento a las cantareiras con motivo del Día das Letras Galegas dedicado ese año a la poesía popular personificada en seis mujeres cantareiras. Moaña reconoció en ese pleno a sus cantareiras destacando a su cantareira de raíz Señora Modesta que fue transmitiendo su saber a personas recogedoras de cantares y estudiosas de canto y pandereta como el Mestre Gaiteiro, Xavier Blanco. El PP también había presentado una instancia para iniciar los pasos para nombrarla hija predilecta y dedicarle un espacio público en el municipio por su legado cultural. Con ella se recuperaron entroidos tradicionales con las figuras de las «curruvellas» y «vellos» en Veigas da Eira (Paredela); Veiga de Mal (Verducedo); Loural y Paso Redondo, en Meira; Foncha (Abelendo) y Grela (Tirán), bailes, «Maios», literatura popular oral, instrumentos y cantigas.

Tal y como consta en la propuesta de reconocimiento por parte del equipo de gobierno "Señora Modesta foi unha transmisora incansable da música de raíz, unha fonte de inspiración para moitas persoas e unha verdadeira mestra da memoria. O legado que nos deixou é tamén a voz das mulleres que a precederon: mulleres que viviron moitas veces na sombra, pero que cantaron, contaron e sostiveron a identidade dun pobo a través da lingua galega, da música, da palabra e da vida compartida. A súa figura representa a dignidade da cultura popular, o valor da transmisión oral e a importancia das mulleres na conservación do patrimonio inmaterial. Na súa voz estaba a memoria de Moaña, e na súa maneira de vivir estaba o amor profundo polo seu pobo. Por todo isto, considérase xusto e necesario recoñecer publicamente a traxectoria, o legado e a contribución de Modesta Pena Paredes, Señora Modesta, propoñendo o seu nomeamento como Filla Predilecta do Concello de Moaña, en agradecemento á súa entrega, á súa sabedoría e á pegada inesquecible que deixou na cultura e na memoria colectiva do noso pobo".

Biografía

Modesta Pena Paredes nació en 1925 en el barrio de Paradela (concretamente en la zona de Uveiras), en el municipio de Moaña. Aunque tuvo pocas oportunidades de asistir a la escuela, creció rodeada de las voces de las mujeres de su familia —abuelas, madre, tías y vecinas—, quienes transmitían conocimientos, canciones, relatos, leyendas y formas de entender el mundo a través de sus palabras, sus cantos y su vida cotidiana. Este universo oral marcó profundamente su existencia y, con el paso de los años, la convirtió en una destacada transmisora de la cultura popular de Moaña.

Fue su padre quien le enseñó a leer, y ella cultivó posteriormente una profunda curiosidad intelectual. Leía periódicos, novelas, almanaques, textos de geografía, literatura de cordel y cualquier otra publicación que cayera en sus manos. En una etapa de su vida, trabajó en Vigo en casa de un abogado que poseía una extensa biblioteca, lo que le brindó acceso a la literatura, la ciencia y el conocimiento. Esta experiencia contribuyó a forjar a una mujer lúcida, crítica, observadora y claramente adelantada a su tiempo.

La señora Modesta se distinguía por su inteligencia, su memoria prodigiosa y su don para explicar, narrar y compartir historias. Siempre encontraba las palabras adecuadas para cada situación, pronunciándolas en el momento preciso con una claridad y sabiduría que dejaban una huella imborrable en quienes la escuchaban. Era costurera de oficio, una labor que desempeñaba con dignidad y maestría. Trabajaba desplazándose de casa en casa —llevando su máquina de coser sobre la cabeza— para arreglar y confeccionar ropa de uso cotidiano. No obstante, también realizaba trabajos de gran valor cultural, como trajes tradicionales, vestimenta de gala y prendas vinculadas al folclore, incluidos los trajes de *madamas* y *galáns*. A través de su oficio, contribuyó asimismo a preservar una parte esencial de la identidad visual y festiva de Moaña.

Noticias relacionadas

Fue una mujer profundamente comprometida con la cultura gallega. A lo largo de su vida, colaboró con asociaciones locales, escuelas y diversos encuentros y eventos culturales, siempre impulsada por el deseo de transmitir aquello que consideraba vital para preservar nuestra identidad colectiva. En esta labor, depositó su confianza especialmente en Xavier Blanco —a quien decía querer «como a un hijo»— para que continuara transmitiendo gran parte de la sabiduría y la memoria cultural que ella atesoraba.