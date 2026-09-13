El PP de Bueu exige a Juncal «responsabilidades políticas» por la pérdida de la subvención de 700.000 euros para el pabellón de Beluso

El grupo municipal del PP de Bueu tacha de «situación inadmisible» la posible pérdida de la subvención de 700.00 euros de la Xunta de Galicia para el pabellón de Beluso y exige «responsabilidades políticas» al alcalde, Félix Juncal. La portavoz popular, Elena Estévez, responsabiliza al gobierno local e insta al regidor a que no adopte una postura «vitimista».

La exalcaldesa augura que las consecuencias las sufrirán los vecinos a través de «subas de impostos, recurtes nos servizos ou obras que non se poderán facer; isto é moi grave». Estévez asegura que antes de finalizase el primer plazo para justificar la obra del pabellón de Beluso –el 15 de noviembre de 2025– la Xunta concedió «a iniciativa propia» dos ampliaciones de ese periodo, que vencían el 1 y 12 de diciembre de 2025. «Hai que facer as cousas en tempo e forma, pero ás veces os prazos son xustos e pode entenderse un retraso dun par de semanas. Pero neste caso falamos de oito meses», argumenta la portavoz del PP.

En el mes de junio desde la formación popular ya mostraban su temor a que el Concello de Bueu pudiese perder esa ayuda de 700.000 euros. Algo que según Elena Estévez ya sobrevolaba en los plenos. «A Intervención municipal leva poñendo reparos desde a quinta certificación de obra –que logo foron levantadas polo executivo do BNG– alertando de que se estaba fóra de prazo e de que se podía perder a axuda», manifiesta.

La portavoz del PP asegura que la respuesta desde la Alcaldía a estas advertencias era que se defenderían los intereses de Bueu en los tribunales en el caso de que hubiese que reintegrar los 700.000 euros. «Pero a responsabilidade é exclusivamente súa por mala xestión e defender Bueu non é poñerse a gastar máis cartos en algo no que o goberno non ten razón, como di Intervención. Defender Bueu é poñerse a traballar, facer as obras en tempo e cumprir os prazos», sostiene Estévez. A este respecto apostilla que «o BNG hai moito tempo que non defende a Bueu, esta desaparecido».

Desde el PP recuerdan las palabras del alcalde hace casi dos meses, en la firma del convenio con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para la reurbanización de la calle Pazos Fontenla. «Destacou a colaboración institucional, algo normal cos investimentos millonarios que está facendo en Bueu. Así que agora non coa o discurso contrario porque non se pode soprar e sorber a un tempo», concluye Elena Estévez.

Alegaciones y vía judicial

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a través de la Dirección Xeral de Administración Local, envió con fecha 4 de septiembre un requerimiento al Concello de Bueu en el que insta a la devolución de los 700.000 euros de la subvención por no completar la obra en el plazo estipulado.

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Ahora el gobierno local dispone de un plazo de alegaciones y, en el caso de que no sean aceptadas, ya expresó su intención de «defender os dereitos e intereses municipais onde sexa preciso». Una afirmación que avanza la intención de llegar hasta la vía judicial.