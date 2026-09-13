Portos repara los problemas del paseo marítimo

Tras más de un mes formando parte del paisaje de Cangas, el gran socavón del paseo marítimo de Cangas, que se abrió cerca de la estación de autobuses y casi frente a plaza de abastos, comenzó a ser arreglado por Portos de Galicia. Antes tuvo que pasar por un inquietante proceso burocrático, donde las competencias volvían a presidir la polémica. El Concello de Cangas había alertado en el mes de agosto a Portos de Galicia del socavón, porque está situado en zona donde tiene competencias. Era agosto y se antojaba difícil de encontrar personal para solucionarlo, así que se procedió, como manera provisional, vallarlo y poner una cinta. No debía de caer nadie en él, porque después llegan las dichosas reclamaciones patrimoniales, que tanto molestan a las administraciones públicas. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) temió que el Concello de Cangas, al final, fuese el que tenía que intervenir, aunque también cogía a la brigada municipal de obras con el arreglo en los colegios. Pero la semana pasada, de repente, Portos de Galicia se puso a reparar el enorme socavón.

Zona precintada del paseo de madera que conduce al espigón. | SANTOS ÁLVAREZ

Pero no es el único problema que tiene Portos de Galicia en Cangas. El paseo de madera que transcurre por el espigón, por detrás de las casetas de los marineros, se rompe. Durante el invierno ya se realizó alguna pequeña reparación, pero ahora las maderas rotas aumentan y comenzó a señalizar con cinta la zonas dañadas.