Ayudas
Moaña ayudará con 150 euros a las familias para gastos escolares
Entregará vales para la compra de calzado y ropa dentro del programa "Iguala Ensino" al que destina 9.000 euros
El Concello de Moaña, a través de la Concejalía de Bienestar Social, que preside María Sanluis, pone en marcha una nueva edición del programa de emergencia social «Moaña Iguala Ensino 2026». Con un presupuesto de 9.000 euros, tiene como objetivo ayudar a las familias vulnerables a afrontar los gastos extraordinarios asociados a la vuelta al colegio.
El programa ofrecerá una ayuda directa de 150 euros por menor en forma de vales de compra para adquirir ropa y calzado. Esta medida está dirigida a estudiantes de todos los niveles de enseñanza reglada, incluidos estudios universitarios.
A diferencia de los modelos tradicionales que implican la entrega directa de material, este programa se basa en un sistema de vales que permite a las familias comprar directamente en los pequeños comercios y establecimientos locales adheridos a la iniciativa. Los objetivos clave del programa son: Evitar la estigmatización y preservar la autoestima de las familias vulnerables; minimizar el impacto de la inflación y el aumento de precios al inicio del curso escolar para las familias vulnerables; reactivar e impulsar el comercio local del municipio y fomentar redes de colaboración ciudadana y apoyo comunitario.
El calendario de plazos establece del 14 al 25 de septiembre para la presentación de solicitudes e inscripción de comercios; del 5 al 9 de octubre se entregarán los vales de compra en Benestar Social y hasta el 31 de octubre es el período para gastarlos en ropa y calzado. Los comercios tendrán hasta el 13 de noviembre para presentar las facturas.
Para optar a estas ayduas, hay que estar empadronado en el municipio y tener expediente abierto con anterioridad a la solicitud en el programa de Benesatr Social, además de cumplir con los criterios de ingresos de 1 persona (703, 80 euros/mes), 2 personas (835,20), 3 personas (947,70) y 4 o mas (1.041, 30).
Suscríbete para seguir leyendo
- El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- «Valoria B» y «Tumberry C», duelo de titanes en la ría de Aldán
- Aparece abandonado un coche en A Fraga, en Moaña, con los airbags disparados y con vertido de aceite
- Adega denuncia la tala en la isla de Ons de plantas protegidas y en peligro de extinción durante los trabajos de la Xunta
- El BNG recuerda que el PP apoyó en el Senado pasar activos de Sareb a la Xunta
- El bateeiro «Cruceiro de Hío» ofrece una ruta turística en Aldán
- El semáforo con más precio de Cangas