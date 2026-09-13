Educación
El IES Rodeira abre la matrícula para sus 15 talleres para adultos
Imparte desde baile tradicional a latino, inglés, gimnasia, historia o raíces con Portugal
El Instituto Rodeira, con 1.200 alumnos, no sólo alberga a estudiantes de ESO, Bachiller y Ciclos sino a un nutrido grupo de adultos en los talleres que imparte en horario de tarde, de lunes a viernes. Este lunes se abre el plazo de matrícula para los 15 talleres de este curso académico, abierto hasta el viernes 18. El martes 22 será cuando salgan las listas de admitidos y suplentes. Las clases comenzarán el miércoles 23.
La oferta para adultos del instituto Rodeira es muy concurrida. Ofrece Lengua para extranjeros (castellano o gallego), Inglés, Memoria, Bienestar, Gimnasia, Bailes latinos, Historia, Bitácora, Baile tradicional, Lectura, Atención, Arte, Raíces con Portugal, Informática y Lengua y cultura portuguesas.
Los talleres se imparten desde las 16:00 hasta las 20:40. El calendario de este año arranca el lunes con Lengua para extranjeros, le siguen dos sesiones de Inglés y clases de 19:00 a 19:50 de Memoria y de Bienestar. El martes arranca a las 16:00 con Gimnasia, Memoria y Bailes latinos ; le sigue Historia y otra clasesde Bailes latinos, continúa con Historia y Bitácora y a las 19:00 concluye la jornada con Memoria y Bitácora. El miércoles hay dos talleres de Baile tradicional, Lengua para extranjeros, Inglés, Lectura, Atención y la última es Arte, de 19:50 a 20:40. El jueves hay Lengua para extranjeros, Raíces con Portugal, Atención e Informática y el viernes, Gimnasia, Memoria, Lengua y cultura portuguesa y Bienestar.
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