El eclipse disparó a casi 30.000 los vehículos en la Autovía do Morrazo

La afluencia a las playas sigue siendo uno de los principales motivos de aumento del tráfico en laAutovía do Morrazo AG-46, como ocurrió ayer con una nueva jornada a laos arenales ya casi fuera de la temporada estival, pero que ocasionó retenciones en esta carretera debido a las obras de conservación que realiza la Xunta en el viaducto de A Mó. Sin embargo hay otros motivos, como el eclipse solar del día 12 de agosto, que supuso todo un acontecimiento en Galicia y que se tradujo en casi 30.000 vehículos circulando a diario por la autovía.

Son las cifras provisionales del balance de aforos de la AG-46 en el mes de agosto que confirman que en entorno al eclipse el tráfico se disparó. De pasar días como el sábado y el domingo 8 y 9, con 15.314 y 12.138 vehículos respectivamente circulando y el lunes 10, de 16.731 se pasó a 29.575 en la jornada previa al eclipse, el día 11; y a 29.937 el día 13, posterior al eclipse, mientras la misma jornada del fenómeno astronómico, el miércoles 12, fueron 27.009. Sólo hay cifras de 29.000 vehículos el día 18, en el festivo de San Roque en Vigo que dispara la avalancha de vehículos hacia O Morrazo. El día 18 de este pasado mes de agosto fueron exactamente 29.263. Los restantes días de agosto, la intensidad de tráfico fue de 12.138 a 28.389 vehículos diarios, con mucha diferencia entre unas jornadas y otras, siendo el período del 11 al 22 de agosto cuando más tráfico se movilizó por la Autovía. El 14 se desplazaron 28.248 vehículos; el día 15 otros 28.295; el 16 bajó a 27.858 y tras la subida a 29.263 del día 18, bajó a 28.315 el día 19; 25.564 el 20; subió a 27.698 el viernes 21 y bajó a 23.962 y 16.450 el fin de semana del 22 y 23 de agosto. La semana del 24, con entrada de borrascas, empezó recuperada en 22.086 vehículos. Se mantuvo sin bajar los 22.000 hasta el 27 con 22.482, 22.173 y 22.752. El viernes 28 subió a 23.112 y el fin de semana del 29 y 30 bajó a 18.261 y 17.472 para cerrar el mes con 23.346 vehículos circulando el día 31.

En agosto de 2025, la Autovía registró una Intensidad Media Diaria (IMD) de 26.349 vehículos. A lo largo de todo el año fue de 19.239.

Cola en la entrada al viaducto de A Mó

Mientras tanto, ayer volvieron a registrarse retenciones, en torno a las 15:00 horas en la Autovía en el tramo que está en obras de conservación en el viaducto de A Mó, en Meira (Moaña). No fueron retenciones de la intensidad del pasado fin de semana cuando todavía había más visitantes del verano y se habían producido además varias colisiones por este motivo, aunque sin heridos, si bien el tráfico de ayer exigía también mucha atención al volante ya que el doble carril se convierte en uno solo tras la curva de Meira y esta situación provoca un efecto embudo y si hay mucho tráfico, que haya retenciones. La jornada había comenzado bien, de hecho sobre las 12:30 la circulación era lenta, pero no había colas, si bien el tráfico aumentó en la hora de la comida.

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La Xunta tiene previsto que los trabajos en la autovía se prolonguen durante dos meses. Se trata de obras de conservación de los viaductos que empezaron en el de A Mó y van a seguir en el de A Fraga (Meira) y el de A Moura (Domaio) con cambio de las zapatas de neopreno. Por el momento, la Xunta no tiene previsto adoptar medidas contra estas retenciones de fin de semana.