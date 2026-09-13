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Festival en Cangas

Cultura tradicional en la alameda

La Alameda Vella de Cangas se llena de folclore y tradición con el festival «Recalada Sons», que organiza Lembranzas da Ría y que hoy se orienta al público infantil

Actuación de «Ai Hox!», ayer en la Alameda Vella. | SANTOS ÁLVAREZ

Actuación de «Ai Hox!», ayer en la Alameda Vella. | SANTOS ÁLVAREZ

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Cristina González

Cangas

El entorno del palco de la Alameda Vella de Cangas acoge desde ayer el festival de cultura y música tradicional «Recalada Sons, organizado por la Asociación Cultural Lembranzas da Ría, con la colaboración del Concello para promover la cultura tradicional. El fuerte calor no impidió disfrutar de un programa que incluyó una feria de artesanía, con puestos relacionados con la cultura tradicional y de mucha música.

FESTIVAL LEMBRANZAS DA RIA ALAMEDA VIEJA CANGAS

Puestos de la feria tradicional. / Santos Álvarez

Hubo Cantos de cego de Matamá e Aldariña de Candeán, desde el entorno de la iglesia por las plazas y el grupo «Ai Hox!» abrió una foliada en la alameda, muy seguida por el público que se acercaba atraído por la música mientras recorría los puestos. Ya por la tarde, en O Costal, actuó Lembrazas con su espectáculo «Ciclo do Ano», hubo cantos de taberna en O Adro y estaba previsto rematar el día con los conciertos de A Murga de Lembranzas, Lagharteiras y Tríade en el palco.. Hoy a las 11:30 Paco Nogueiras ofrece su espectáculo «Son Animal», se presenta el libro «Aida e Rosa Cantadeiras de Moscoso», de Luis Prego que ofrece un obradoiro de pandereta en la Casa da Bola (12:00). Hay foliada infantil a las 12:30 y a las 16:30 obradoiro de baile agarrado por Manolo Cobas.

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