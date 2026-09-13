La asamblea de comuneros de Beluso fija nuevas elecciones para el 18 de octubre

La asamblea de la Comunidade de Montes de Beluso acordó este domingo convocar el proceso electoral para renovar la junta directiva el próximo domingo 18 de octubre. Un procedimiento que se pone en marcha ante la renuncia presentada por varios de los integrantes de la junta rectora, incluyendo a su presidenta, Raquel Bermúdez. La aún presidenta en funciones explica que su dimisión se debe a un cambio de residencia fuera de la parroquia, lo que conlleva la pérdida de la condición de comunera.

La reunión celebrada este fin de semana en la Casa do Pobo de Beluso estaba convocada inicialmente para el 1 de agosto, pero en esa fecha no llegó a celebrarse por falta de quorum. Bermúdez insistió en la necesidad de un «relevo generacional» al frente de la comunidad de montes, un aspecto que entiende que debería ser una prioridad.

La asamblea de este domingo sirvió para constituir la mesa electoral y abrir el plazo para la presentación de candidaturas, que deben incluir al menos a seis personas. En el caso de que no se presente ninguna ese mismo 18 de octubre existe la posibilidad de que entre los presentes se pueda formar una directiva o incluso de que se elija a través de una votación abierta. Algunos de los comuneros subrayaron la importancia de contar con una junta rectora estable porque si finalmente nadie se presenta o si las personas que resulten elegidas en una eventual votación abierta presentan su renuncia la dirección de la comunidad quedaría en manos de la Xunta de Galicia.

El orden del día de la reunión de este domingo incluyó más asuntos, como el informe de gestión y el balance económico de 2025 y la aprobación del presupuesto para 2026, que incluye unos gastos de más de 53.000 euros. La directiva explicó que los trabajos en el monte que estaban previstos para el ejercicio 2025 no se pudieron realizar puesto que hay zonas que están afectadas por patrimonio cultural y la correspondiente autorización no llegó hasta esta primavera. Esas talas y cortas deberán empezar antes de final de año ya que durante el verano era totalmente imposible debido a las medidas para la protección contra incendios.

Otro de los asuntos tratados es la situación de la cafetería del aula de la naturaleza de Cabo Udra, que se encuentra cerrada desde hace meses por la jubilación de la persona que la explotaba. La intención de la comunidad de montes es acometer una reforma de las instalaciones antes de volver a sacar a concurso su explotación, un proyecto que debe tratarse en una reunión con el Concello de Bueu.