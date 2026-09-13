Antón Iglesias pide al Tribunal de Morrazo que revoque su citación

El hasta ahora único concejal del Concello de Cangas investigado en la causa del ciberataque, Antón Iglesias (BNG) presentó ante la Sección civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Número 2 de Cangas de Morrazo un recurso de reforma contra el auto del 10 de julio de 2026. Antón Iglesias, que ahora ocupa el cargo de Urbanismo, y que en el momento del contrato de urgencia del Concello con la empresa EVELB para recuperar los datos secuestrados no tenía delegación, tiene que presentarse el día 1 de octubre en el mencionado tribunal para declarar por el supuesto delito leve de prevaricación administrativa ocurrido el 28 de febrero de 2024». Los abogados del Concello piden que se suspenda la práctica de la declaración señalada para el día 1 de octubre de 2026.

En el recurso se señala que «según consta en el expediente judicial electrónico, la presente causa se ha incoado por medio de auto de 30 de enero de 2025. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, el plazo máximo para el desarrollo de la investigación era de 12 meses , de modo que el plazo máximo inicial se extenderá hasta el 30 de enero de 2026. El apartado primero del artículo 32 de la Ley Criminal especifica claramente que las eventuales prórrogas se han de acordar con anterioridad a la finalización del plazo. No consta en el expediente judicial una resolución que haya acordado la prórroga del plazo inicial con anterioridad a la finalización del mismo: «No consta en el expediente judicial el aludido auto de 29 de enero de 2026, que supuestamente habría acordado una prórroga de plazo inicial de instrucción por periodos de 6 meses» Los abogados del Concello entienden que la inexistencia de resolución que haya acordado la prórroga del plazo inicial con anterioridad a la finalización del mismo implica que la citación como investigado de Antón Iglesias se habría producido de manera extemporánea, de manera que esta diligencia, así como cualesquiera otra acordada una vez transcurrido el plazo máximo previsto resultarían nulas, careciendo de cualquier eficacia. «Así es que la participación de Antón Iglesias en dichas diligencias derivarían en una situación de indefensión».

El recurso hace hincapié en que según el artículo 324 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, «la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doces meses desde la incoación de la causa. Si con anterioridad a la finalización del plazo se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o instancia de parte, oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a los 6 meses. Si antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiera dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordada a partir de dicha fecha». Lo letrados municipales menciona sentencias de Tribunal Supremo para reforzar su petición.

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El auto de la jueza que lleva la instrucción del caso del ciberataque en Cangas, donde se informaba al concejal de Urbanismo y Medio Ambiente que debía comparecer en el Tribunal de Instancia de Cangas el próximo día 1 de octubre, se produjo en el mes de octubre. El llamamiento se produce dos años después de que Fiscalía de Pontevedra, como consecuencia de la denuncia interpuesta por el PP, asegurara que veía indicios de cuatro delitos en el ciberataque que se produjo en Cangas el 19 de mayo de 2023. La jueza abre la causa solo por un delito leve por prevaricación administrativa. La causa se dirige contra Marcos F.S.E, representante de la empresa EVELB Técnicas y Sistemas S.L.El administrador de la empresa ya declaró, y también lo hizo el interventor municipal.