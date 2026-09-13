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Amantes del motor reúnen casi 400 coches en el mirador de Domaio

La explanada de Fontenla, con vistas a la ría de Vigo, acogió la IV Concentración de la Asociación Ride N´Nice

Asistentes viendo algunos de los coches expuestos en el mirador de Fontenla.

Asistentes viendo algunos de los coches expuestos en el mirador de Fontenla. / Santos Álvarez

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Cristina González

El ruido de motores se sumó este domingo al intenso calor en el mirador de Fontenla, en la parroquia moañesa de Domaio, en donde se celebró, por segundo año consecutivo, la IV Concentración de la Asociación Ride N´Nice que reunió a casi 400 coches de propietarios procedentes de diferentes puntos de la geografia.

Es gente amante del motor que disfruta exhibiendo sus vehículos que ayer lucían impecables en la explanada de Domaio, con vistas a la ría de Vigo. Durante todo el dúa hubo pruebas de sonido, música y la concentración permitió reunir a estos forofos de la cultura del motor que hablan de bujías y del vehículo del futuro como otras personas de las tendencias en ropa o del hogar. Lo suyo es ponerse al volante y encerar sus vehículos, incluso tunear el capó para hacerlo más propio, como ayer se veían con el motor expuesto a exhibición.

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La jornada se prolongó hasta bien entrada la noche y durante el día hubo música y barra con comida y bebida. La organización estableció un precio de 5 euros pàra los participantes.

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