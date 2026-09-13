Álvaro Prieto vuelve a ganar y Julia Sampedro y Águeda Ramírez entran de la mano en la 21K Costa da Soavela

«Mar, bandeja de plata, mar infernal/ Es un temperamento natural/ Poco o nada cuesta ser uno más/ De sol, espiga y deseo/ Son sus manos en mi pelo/ De nieve, huracán y abismos/ El sitio de mi recreo». Son versos de «El sitio de mi recreo», una de las canciones más conocidas de Antonio Vega. Y para el atleta cangués Álvaro Prieto la media maratón 21K Costa da Soavela se ha convertido en algo parecido a eso, a un sitio de su recreo. De las once ediciones disputadas ha ganado más de la mitad y desde hace años encadena triunfo tras triunfo. Un palmarés al que ahora se suma también en categoría femenina Julia Sampedro. Aunque en realidad cruzó la meta cogida de la mano de su compañera de equipo Águeda Ramírez. Las dos marcaron el mismo tiempo, pero el chip del sistema de control de llegada a meta le concede el triunfo a la primera.

La media maratón 21K Costa da Soavela –organizada por el Club Corredoiras y Concello de Cangas– volvió a ser un éxito, con casi 230 atletas en la carrera, y más de 180 en la andaina de 15 kilómetros. Este año hubo un invitado que no corrió, pero que se encargó que la carrera fuese mucho más dura: el calor. Como si la orografía del terreno no fuese suficiente por sí sola. Atletas y caminantes soportaron temperaturas por encima de los 30 grados en un día de intenso calor, que más parecía de julio o agosto que de mediados del mes de septiembre. Un día infernal, incluso al lado del mar. Desde el Club Corredoiras habilitaron hasta cuatro puntos de avituallamiento con bebidas y alimentos sólidos para hidratarse y recuperar fuerzas.

La salida de la carrera y de la andaina fue a las 10:00 horas. La media maratón arrancó desde el puerto de Aldán y las 230 personas que tomaron la salida –hubo más de 20 no presentados– tuvieron que hacer frente a un recorrido que pasó por Vilariño y Pinténs antes de iniciar el duro ascenso hacia el Corral de Barra, en los montes de O Hío. Una de las novedades de esta edición fue la inclusión de un premio de la montaña, situado en el kilómetro cuatro. Los primeros en pasar por este punto fueron Álvaro Prieto y Águeda Ramírez.

El podio de la clasificación general femenina. De izquierda a derecha: Águeda Ramírez (segunda clasificada), Julia Sampedro (ganadora) y Yobana Bermúdez (tercera clasificada). / Cedida 21K Costa Soavela

Desde el Corral de Barra comenzó un suave descenso para acercarse a Costa de Soavela, pasando por las inmediaciones de O Facho, Donón y desde la «Caracola» hasta Cabo Home. Desde allí había que cruzar para dirigirse hacia la ensenada de Barra.

Los tres primeros de la clasificación general masculina. De izquierda a derecha: Daniel Estévez (segundo clasificado), Álvaro Prieto (ganador) y Alberto Malvido (tercero). / Cedida 21K Costa Soavela

El paso por las playas de Barra, Viñó y Nerga es uno de los tramos más espectaculares de la carrera. Pero ese espacio paradisíaco tuvo mucho de infernal para los atletas. A la hora que atravesaron ese frente costero el calor apretaba y ni siquiera la cercanía del mar ni los ánimos de los bañistas conseguían aliviarlo. Además hubo un momento en el que para poder continuar la marcha fue necesario desviarse por el pinar.

A la salida de Nerga la carrera se dirigió hacia Liméns y a la senda costera hasta Areamilla, desde donde se enfiló el tramo final a la meta situada en las inmediaciones de la antigua conservera de Massó en Cangas.

SALIDA CARRERA 21K COSTA DA VELA ORGANIZADA POR CLUB CORREDOIRAS DESDE PUERTO ALDAN CANGAS / Santos Álvarez

El cangués Álvaro Prieto (Club Deportivo Pinarium) cruzó en solitario –más bien con uno de sus hijos en brazos– la meta, con un tiempo de 1 hora, 23 minutos y 27 segundos. Aventajó en tres minutos y medio al segundo clasificado en la general, que fue Daniel Estévez, y en casi diez al tercero, Alberto Malvido (ambos del Club Corredoiras de Bueu).

En la categoría femenina Julia Sampedro y Águeda Ramírez (Club Máis que Auga) cruzaron la meta con un crono de 1 hora, 55 minutos y 27 segundos, y la tercera fue Yobana Bermúdez, con un tiempo de 1 hora, 56 minutos y 40 segundos.

La andaina –que no era competitiva– consistió en un trazado de 15 kilómetros, con salida desde el entorno de la «Caracola» de Donón y desde allí el mismo recorrido que la carrera.