Santos lleva a pleno la desafectación de la plaza de abastos

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, llevará a pleno de este mes la incoación del procedimiento de desafectación de la plaza de abastos de la localidad. En el expediente está la declaración de la AXE de innecesariedad de la superficie donde se ubica la plaza para la protección y utilización del domino publico marítimo terrestre. Mediante la resolución de la Dirección General de Costas y Mar, del 22 de julio de 2026, se declara la innecesariedad para la protección y utilización del domino público marítimo-terrestre de una superficie aproximada de 935 metros cuadrados, donde se sitúa la plaza de abastos. La misma resolución solicitó el Ministerio de Hacienda, que procedió a la desafectación y posterior cesión al Concello de Moaña.

En la parte expositiva de la citada resolución se indica expresamente que el servicio periférico de Costas en Pontevedra remitió la solicitud al Concello de Moaña, indicando que la parcela objeto de la misma pedió sus características naturales y no se considera necesaria para la protección o utilización del dominio público marítimo terrestre, ya que la misma se encuentra integrada en el paseo marítimo de Moaña.

Leticia Santos propondrá al pleno manifestar la conformidad del Concello de Moaña con la desafectación y cesión gratuita de la superficie de 935 metros cuadrados, donde se sitúa la plaza de abastos municipal.

También se pretende que la corporación municipal manifieste expresamente que el Concello toma conocimiento y acepta, para efectos de tramitación patrimonial, la situación física y jurídica del citado inmueble. Asumir el compromiso de realizar, una vez formalizada la cesión, las actuaciones necesarias para la regularización física y jurídica del inmueble. También se compromete el Concello a asumir el compromiso de destinar el inmueble cedido exclusivamente a los fines que justifica la cesión, manteniendo su carácter de equipamiento de uso público. Las intenciones del concello es aumentar el espacio que se dedica a sede cultural de la plaza de abastos, que ahora mismo se centran en la planta superior. Lo que persigue el gobierno nacionalista es que la Xunta de Galicia declare a la plaza de abastos mercado magistral. No obstante, la planta de abajo mantendrá la condición de plaza de abastos y la planta superior de edificio estará destinada a usos socioculturales de carácter municipal, vinculados a la prestación de servicios y al desarrollo de actividades de interés público y social dentro del ámbito de las competencias atribuidas a las entidades locales.

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Estos espacios permitirá al Concello disponer de un equipamiento destinado al desarrollo de actividades de carácter sociocultural y a la prestación de servicios municipales, atendiendo a las necesidades de los vecinos y a las competencias municipales. n