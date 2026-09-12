La playa de Río da Ribeira en Tirán seguirá cerrada hasta la contraanalítica
La alcaldesa apunta a que la lluvia del martes pudo arrastrar por el regato del río do Prado elementos contaminantes de las tierras de cultivo
La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), insiste respecto a la contaminación de la playa de Río da Ribeira, en Tirán, que se cerró el viernes al baño por presencia de Escherichia coli, que desde el Concello comprobaron todo el saneamiento municipal y está bien. Señala que el foco puede deberse al río do Prado que desemboca en el arenal y pudo arrastrar contaminación de los terrenos de cultivos a consecuencia de las lluvias intensas del martes.
Santos reconoce ueu ya pasó en alguna ocasión en episodios de lluvia.
La playa seguirá cerrada al baño, como también indica la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, hasta tener los resultados de la contraanalítica de al que confían en que dará buenos resultados y el arenal podrá reabrirse al baño. Ahora está indicado el cierre en los carteles del arenal.
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