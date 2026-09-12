El gobierno cangués programa un cambio estructural en la cúpula de la Policía Local

Está a punto de suceder un cambio estructural en la Policía Local de Cangas nunca visto antes. El gobierno municipal abre un proceso selectivo para cubrir las plazas de inspector de policía y de inspector principal, ésta última ya aprobada por la junta de gobierno. El objetivo de este proceso que pone en marcha en tripartito con la anuencia, por una vez, de la Policía Local, obedece a que hay más escalas de mando y liberar a los oficiales, que en la actualidad los ostentan de tareas que no son propias.

Según distintas fuentes consultadas policiales y políticas, el actual jefe de la Policía Local de Cangas, Anxo Galego, sí tiene la intención de presentarse a la de inspector, porque tiene la titulación requerida para ocupar la plaza, pero no a la de inspector jefe (no cumple el requisito de tres años como inspector principal), aunque no hay nada definitivo decidido. El segundo ahora mismo en el mando, Geno Casás tampoco tiene la intención de presentarse a ninguna de las dos, aunque no tiene consolidada la plaza de oficial en Cangas, porque está en comisión de servicios, a la espera que salga la de movilidad. El resto de los miembros del cuerpo policial de Cangas no cumplen con los requisitos para ocupar la plaza. Por lo que no se descartaba esta semana que fuera un policía venido de fuera quien cubriera la plaza de inspector jefe. Pero hay también presiones para que esto no suceda. Son presiones que acechan al actual jefe de la Policía Local, Anxo Galego. Muchos quieren que sea él la persona que lidere a la Policía de Cangas. Tampoco se descartaba que David Villar, que ocupó plaza en Cangas, y ahora está de oficial en Vigo, regrese a Cangas para ocupar la plaza de inspector jefe.

La plaza de inspector principal de la Policía Local está vacante, pero la ley de la Xunta de Galicia obliga a cubrirla en concellos de más de 25.000 habitantes. En opinión de muchos, las mencionadas plazas tenían que estar cubiertas desde hace ya tiempo, como consecuencia de el organigrama actual del cuerpo, con 24 horas de servicio al día, divididos en 6 grupos. Con esta organización se necesitarían ya un jefe y un subjefe y 6 oficiales, uno en cada grupo. En la actualidad solo hay un jefe y un oficial.

Para la plaza de inspector principal uno de los requisitos es llevar más de tres años de tiempo efectivo y continuado en el actual destino, tener una antigüedad mínima de tres años en la categoría de Inspector. Pero existe la posibilidad de que quede sin cubrir la plaza y después se pueda recurrir a promoción interna en Cangas. Esta posibilidad es la que hace que, si quiere, después de obtener la plaza de inspector, puede presentarse a la de inspector principal.

Todo este proceso de cambios va a suponer un movimiento tectónico en la Policía Local. En principio no tendría que ser un nuevo pulso entre el gobierno municipal de Cangas y la Policía Local, pero tampoco se descartaría. El requisito de que para ocupar la plaza de inspector principal es llevar más de tres años de tiempo efectivo y continuado en el actual destino es un requisito que surge desde la Xunta de Galicia, que no lo ponen las bases a su antojo. Pero se teme que este sea el motivo principal para que quede desierto el proceso de selección y después se vaya a la siguiente fase.

Lo que aprobó ya la junta de gobierno de Cangas es la propuesta para la cobertura de la plaza de inspector principal de la Policía Local. La plaza estaba incluida en la oferta de empleo público del año 2025. Las bases fueron negociadas de forma favorable con la Mesa de Negociación Colectiva del Concello de Cangas celebrada el 7 de mayo de 2026, con representantes de las organizaciones sindicales. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el último diario oficial que se publique.

Si los dos procesos termina de forma satisfactoria será la primera vez que la Policía Local de Cangas cuente con un Inspector Principal y un inspector. Eso sí, faltan por cubrir plazas de oficiales, que solo hay dos en estos momentos, cuando se necesitaría 6.

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Está por ver, ahora, si esta profunda remodelación de la Policía Local de Cangas redunda en el servicio a la ciudadanía, porque la queja de este último verano fue siempre la falta de persona y las bajas que había en el cuerpo, lo que imposibilitaba que se atendiera el tráfico en la zona rural. Cangas da un paso importante en materia de seguridad ciudadana con un gobierno local que no es del agrado sindical ni de muchos policías. Si que es verdad que el actual jefe de la Policía Local, Anxo Gallego, muestra su buen hacer y su inteligencia a la hora de relacionarse tanto con los políticos como con sus policías.