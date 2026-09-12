Éxito de la primera Xuntanza de Mulleres Rurais en Bueu

La I Xuntanza de Mulleres Rurais de Bueu resultó todo un éxito y desde la organización ya están pensando en la siguiente edición. «Nos los pasamos pipa», decían algunas de las personas que acudieron a lo largo de este sábado al parque de Ramal dos Galos. Un día de confraternidad y participación abierta, que inclusó contó con la presencia de asociaciones de A Cañiza y Lourizán.

La organización corresponde a la Asociación de Mulleres Rurais Mar e Agro de Bueu y en la apertura estuvo presente el diputado provincial de Acción Comunitaria, Javier Tourís. A lo largo del día hubo música; talleres de gancho, pulseras, abalorios, percusión o pilates; juegos tradicionales dirigidos por la Asociación Juan XXIII; o la exposición fotográfica «En Bueu, onde se non?», de Salvador Santos «Charri». También se habilitó el espacio «Memoria viva», con fotos y trabajos de la Asociación de Mulleres Rurais Mar e Agro, un mercadillo artesanal de proximidad y un puesto de productos artesanales en colaboración con la Asociación Juan XXIII.

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Uno de los actos centrales fue una comida de confraternidad, que reunió a 120 personas. El menú consistió en empanada y arroz de marisco, que se cocinó en dos grandes paelleras colocadas en el parque de Ramal dos Galos. Las actividades continuaron durante toda la tarde, con humor, una foliada con la Asociación Cultural Novos Ventos, una merienda y como broche una verbena con el Dúo Coctail. n