Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu)
La «enigmática e hipnótica» película «Dios es tímido» conquista Bueu
El francés Jocelyn Charles, conocido por sus videoclips para L'Impératrice o The Weeknd se lleva el máximo galardón
El mejor corto gallego es «El cuerpo de Cristo», de Bea Lema, y el español «Hasta mañana si Dios quiere», de Alejandro Egido
La animación es la gran protagonista del palmarés del Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu). Dos de los tres principales premios del certamen son para este género. El máximo galardón es para la película francesa «Dieu est timide» (Dios es tímido), de Jocelyn Charles. El reconocimiento a la mejor gallega es para «El cuerpo de Cristo», dirigida por Bea Lema y también del género de animación. El mejor corto español es «Hasta mañana si Dios quiere», de Alejandro Egido.
El francés Jocelyn Charles es conocido por sus videoclips para L’Impératrice o The Weeknd y el jurado destaca el carácter «enigmático e hipnótico» y el estilo visual «impactante» de una historia que sumerge al público en sus miedo más primarios.
La gallega Bea Lema ganó el Premio Nacional del Cómic 2024 con «El cuerpo de Cristo», una historia sobre la salud mental que ahora también es premiada en su versión audiovisual. Un galardón que reconoce las «técnicas de animación únicas y originales», a través del bordado de fondos.
«Hasta mañana si Dios quiere» es el viaje del director Alejandro Egido a la aldea de su abuelo paterno tras su fallecimiento. «Hace de lo íntimo un relato convocante», dice el jurado.
El palmarés 2026 se completa con «Broom Broom Follar» de la viguesa Sohu en la Sección GZ_00; «O Rio de Janeiro continua lindo» de Felipe Casanova (Brasil) en la Sección Descubertas; «Crumb» (Miga) de Elena Kulesh (Rusia) en las escuelas internacionales de cine; «O muíño non é muíño» de Alberto Abal y Sabela Nóvoa en las escuelas gallegas de cine.
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