La Autovía do Morrazo vuelve a registrar retenciones a las playas en el tramo de un solo carril por las obras
La zona es la del viaducto de A Mó en Meira en donde se realizan labores de conservación que afectan a 1,2 kilómetros
Nuevo sábado con altas temperaturas que invitó a acudir las playas de la comarca y de nuevo se registraron retenciones en la Autovía do Morrazo en sentido a Cangas, en el tramo del viaducto de A Mó en obras, a la altura de Meira en Moaña. No fueron con la intensidad del fin de semana pasado cuando había más visitantes del verano y se habían producido accidentes por golpes de coches en la cola, que agravaron la situación.
La jornada de esta mañana fue transcurriendo con normalidad, eso sí con tráfico intenso y lento al paso del viaducto, en donde provisionalmente y mientras duren los trabajos de conservación de la infraestructura, sólo hay un carril en cada sentido de la circulación, pero sin llegar a colapsar y sin que haya constancia de accidentes. El problema se agudizó en torno a las dos de la tarde cuando más tráfico hubo y se registraron colas en el acceso al viaducto desde Rande en sentido a Cangas.
El tramo de la autovía en obras abarca entre el punto kilométrico 5+800 al 7+00, en donde se encuentra también el enlace de Meira o salida 7 que está cerrada y los conductores que quieren salir de la Autovía hacia Meira deben desplazarse hasta el siguiente enlace en sentido a Cangas, que se corresponde con la salida 9 en Broullòn, en donde pueden hacer un cambio de sentido y dirigirse de nuevo por la Autovía hacia Rande para acceder a Meira por la salida 7.
Los trabajos de conservación de viaductos en la Autovía do Morrazo comenzaron el pasado día 1 de septiembre en el de A Mó y están previstos también que continúen por el de A Fraga (Meira) y concluyan en el de A Moura (Domaio) con cambios en sus zapatas de neopreno, unas sustituciones que son habituales a lo largo de la vida de estas infraestructuras viarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- «Valoria B» y «Tumberry C», duelo de titanes en la ría de Aldán
- Aparece abandonado un coche en A Fraga, en Moaña, con los airbags disparados y con vertido de aceite
- Adega denuncia la tala en la isla de Ons de plantas protegidas y en peligro de extinción durante los trabajos de la Xunta
- El BNG recuerda que el PP apoyó en el Senado pasar activos de Sareb a la Xunta
- El bateeiro «Cruceiro de Hío» ofrece una ruta turística en Aldán
- El semáforo con más precio de Cangas