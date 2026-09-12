La Autovía do Morrazo vuelve a registrar retenciones a las playas en el tramo de un solo carril por las obras

Nuevo sábado con altas temperaturas que invitó a acudir las playas de la comarca y de nuevo se registraron retenciones en la Autovía do Morrazo en sentido a Cangas, en el tramo del viaducto de A Mó en obras, a la altura de Meira en Moaña. No fueron con la intensidad del fin de semana pasado cuando había más visitantes del verano y se habían producido accidentes por golpes de coches en la cola, que agravaron la situación.

La jornada de esta mañana fue transcurriendo con normalidad, eso sí con tráfico intenso y lento al paso del viaducto, en donde provisionalmente y mientras duren los trabajos de conservación de la infraestructura, sólo hay un carril en cada sentido de la circulación, pero sin llegar a colapsar y sin que haya constancia de accidentes. El problema se agudizó en torno a las dos de la tarde cuando más tráfico hubo y se registraron colas en el acceso al viaducto desde Rande en sentido a Cangas.

Tramo del viaducto de A Mó en el que se circula por un carril en cada sentido. / Santos Álvarez

El tramo de la autovía en obras abarca entre el punto kilométrico 5+800 al 7+00, en donde se encuentra también el enlace de Meira o salida 7 que está cerrada y los conductores que quieren salir de la Autovía hacia Meira deben desplazarse hasta el siguiente enlace en sentido a Cangas, que se corresponde con la salida 9 en Broullòn, en donde pueden hacer un cambio de sentido y dirigirse de nuevo por la Autovía hacia Rande para acceder a Meira por la salida 7.

Noticias relacionadas

Los trabajos de conservación de viaductos en la Autovía do Morrazo comenzaron el pasado día 1 de septiembre en el de A Mó y están previstos también que continúen por el de A Fraga (Meira) y concluyan en el de A Moura (Domaio) con cambios en sus zapatas de neopreno, unas sustituciones que son habituales a lo largo de la vida de estas infraestructuras viarias.