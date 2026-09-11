Famosos en la costa
«Valoria B» y «Tumberry C», duelo de titanes en la ría de Aldán
Frente a frente estuvieron en la mañana de este viernes los famosos yates «Valoria B», de Amancio Ortega, y el megayate «Tumberry C», ambos con base en Sanxenxo. Ambas embarcaciones se mostraron como titanes en la ría de Aldán, a la que es asiduo todos los veranos el «Valoria B», amante del sosiego que ahora entorpecen las ruidosas motos de agua, que van de aquí para allá como pollos sin cabeza.
El «Tumberry C» es propiedad de otro destacado empresario gallego, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, sobrino político de Amancio Ortega. El citado yate perteneció con anterioridad a otro destacado empresario gallego ya fallecido, Fernando Fernández Tapias, cuando recibía el nombre de «Nufer».
El buen tiempo que nos regala estos últimos coletazos de verano, en el que nos esperan temperaturas de hasta 30 grados centígrados, hace que el «Valoria B» regrese y lo haga acompañado, sin complejos.
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