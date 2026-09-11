Último día de la Sección Oficial del FICBueu y turno para las escuelas de cine de Galicia

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) afronta este sábado la última jornada de proyecciones de la Sección Oficial, que incluirá cinco películas. Los pases serán a las 19.00 y 21.30 horas, pero previamente se celebrará la sesión dedicada a las escuelas de cine gallegas y que incluirá cinco cortometrajes.

El programa de este último día se abre con una cinta española: «La sangre», de Joaquín León. El protagonista es un adolescente que durante una procesión comienza a llorar lágrimas de sangre. Un suceso al que se atribuye un carácter milagroso y que desencadena su mercantilización, con la familia vendiendo frascos con la sangre del joven.

La siguiente propuesta del FICBueu es una película de animación portuguesa dirigida por Alice Guimaraes. Una producción titulada «Porque hoje é sábado» y que, quizás de manera intencionada, se dejó para este sábado. En este caso la protagonista es una mujer acosada por una lista interminable de tareas domésticas mientras su pareja se dedica a ir de un lado a otro del hogar absolutamente ajeno a cualquier obligación.

La Sangre / FICBueu

Desde el otro lado del Atlántico llega «Une brèche» (Una brecha), una película canadiense dirigida por Jean-François Leblanc. Una historia de corte policial, con dos inspectores que acuden a una visita de rutina para hablar con el testigo de un antiguo caso sin resolver. El público tendrá que tirar de intuición para poder completar un rompecabezas en el que el director dosifica la información.

De una película de género negro a otra de animación, pero no menos oscura. «La riviére des ourses» (El río de los osos) es una pélicula belga de Anaïs Mauzat. Una ciudad industrial, trabajadores sin rostro y con la cara tapada por una careta para dar carácter uniforme a esa masa y una fábrica dedicada a la elaboración de una embriagadora bebida elaborada con miel. Uno de esos trabajadores se quita la máscara y asiste a un paisaje marcado por la salvaje explotación de los recursos. Y en su camino aparece un oso que se adentra en esa ciudad siguiendo el rastro de la miel.

El Columpio, etc / FICBueu

La última película de la Sección Oficial 2026 será «No skate!», del director Guil Sela. Se ambienta en el verano de 2024, durante los Juegos Olímpicos de parís. Una pareja de jóvenes entablan amistad después de la discusión de la chica con otro joven, que culmina con la mujer arrojándole el monopatín al río Sena. Una comedia con un incierto final al concluir el verano.

Antes de la última sesión de la Sección Oficial será el turno para las películas de la sección de escuelas gallegas (17.00 h). Las seleccionadas son «El columpio, etc», de Silvia Martín; «Saír do limbo», de Antón Rodríguez; «O muíño non é muíño», de Alberto Abal y Sabela Nóvoa; «Todo se limpia», de Naiara Vila; y «O mar é o meu chan», de Xoán Vázquez.