Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu)
Soledad, exilio por la guerra, OnlyFans y «cryptobros» en la penúltima sesión de la Sección Oficial del FICBueu
La jornada de este viernes incluye la proyección de las películas «Winter in march», «Signal path», «The apple doesn’t fall...» y «+10k»
La penúltima jornada de la Sección Oficial del FICBueu viene con historias muy diferentes entre sí, pero en las que se puede vislumbrar un hilo que las une: la soledad.
Las proyecciones se abren con «Winter in march» (Invierno en marzo), dirigida por Natalia Mirzoyan y una producción entre Estonia, Bélgica, Francia y Armenia. Una historia realizada mediante la técnica de «stop-motion» y que devuelve a la pantalla del FICBueu la guerra en Ucrania. Una pareja rusa, representada a partir de dos muñecos de trapo, decide abandonar su país e intentar una nueva vida en el exilio. Un viaje que les lleva a Georgia y que se convierte en una pesadilla. Esos muñecos de trapo se descomponen y vuelven a componerse una y otra vez. Pero al final, casi sin que nos demos cuenta, hay algo que no se puede recuperar.
La siguiente parada de esta jornada nos lleva al mundo de OnlyFans y el trabajo sexual. La película es «Signal path» (El camino de la señal), de la directora lituana Eglè Razumaitè. Las protagonistas son una madre soltera que se traslada a Berlín en busca de una nueva vida y su hija, que intenta ganarse la vida creando contenido para la plataforma OnlyFans. Así conoce a un hombre con el que cree que puede llegar a encontrarse en persona.
El cine chino vuelve a hacerse un hueco en la programación de esta jornada. Esta vez con «The apple doesn’t fall ...», una frase que literalmente se traduce como que la manzana no cae lejos del árbol y que equivale al dicho en español de «tal palo, tal astilla» o «de tales padres, tales hijos». Su director es Dean Wei, que ya estuvo representado en la edición del año pasado del FICBueu con su película «Extracurricular activity». En esta ocasión presenta una historia de alienación en el seno de una familia, con un padre, una madre y su hija moviéndose por el apartamento en el que residen y recitando una serie de monólogos. Una puesta en escena teatral y que roza el teatro del absurdo.
El cierre de la quinta jornada del FICBueu será con una producción entre España y Francia: «+10k», de la directora Gala Hernández López. El protagonista es un joven procedente de una familia desestructurada y que vive con su abuela. Su sueño es gañar 10.000 euros al mes y vivir en Miami. Es uno de esos «cryptobros» que invierte criptomonedad, sigue a supuestos asesores financieros y escribe en su diario, como si de un mantra se tratase, «estoy agradecido de ser diamante y general 10k al mes». Todo al lado de un libro titulado «Piense y hágase rico».
Primera sesión de las escuelas de cine
Este viernes comienzan las proyecciones de las escuelas de cine, a las 17.00 horas en el Centro Social do Mar de Bueu. La primera sesión será con las de fuera de Galicia y se incluyen cuatro cortometrajes: «Crumb» (Miga), de Elena Kulesh (Rusia); «Per bruixa i metzinera» (Por bruja y hechicera), de Marc Camardóns (España); «Always wanted to be God, never wanted to do good» (Siempre queriendo ser Dios, nunca queriendo hacer el bien), de Noa Epars y Marvin Merkel (Suiza); y una producción que llega desde Palestina, Egipto y Polonia: «Qaher» (Vencedor), de Nada Khalifa. Es la historia de Jason, un palestino-canadiense que regresa su tierra para visitar a su hermana y le lleva un regalo especial.
El sábado, a la misma hora, será el turno para los cinco cortometrajes seleccionados de las escuelas gallegas.
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