Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE en Vigo'Ley de nietos'Crisis migratoria en CeutaHorarios CeltaMundial 2030 en VigoGolpes Bajos en VigoForo Faro Educa
instagramlinkedin

Educación

El PP recrimina al tripartito sacar la licitación los comedores con el inicio del curso

En la primera no se presentó ninguna empresa, después de salir por un importe de 297.518 euros

La líder del PP, Dolores Hermelo, en un pleno de Cangas

La líder del PP, Dolores Hermelo, en un pleno de Cangas / Santos Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Calvo

Juan Calvo

Cangas

El PP de Cangas reprocha al tripartito empezar el curso sin tener los deberes hechos por no haber licitado antes del miércoles, por segunda vez, los comedores escolares. Fue el mismo día de inicio del curso escolar cuando el tripartito publicó la nueva licitación para los colegios de Nazaret, A Rúa, O Hio y Espiñeira-Aldán.

Para el PP, la improvisada licitación del concurso demuestra la incapacidad manifiesta del gobierno que preside Araceli Gestido, «que esperó a ver lo centros abiertos para darse cuenta de que tenía pendiente la tramitación de un servicio básico para la conciliación de cientos de familias».

Noticias relacionadas

Asegura el PP que la improvisación es el resultado de una cadena continuada de despropósitos. «El último contrato es de 20 de junio de 2025, tras dos cursos con un presupuesto de 402.336 euros, lo que suponía unos 19.500 euros al mes». El Concello intentó licitar el concurso por 297.518 euros, pero no se presentó ninguna empresa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents