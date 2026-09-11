Pescaturismo, otra manera de disfrutar de la ría de Aldán

Políticos, artesanos del mar y del turismo se dieron cita ayer en un bateeiro con el principal objetivo de conocer de cerca la ría de Aldán. Esta experiencia de pesca-turismo, organizada por el GALP Ría de Vigo-A Guarda, hizo que se subiera al barco la propia alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y también la concejala de Esquerda Unida (EU), Aurora Prieto. Se trata de una propuesta realizada por Carlos Varela, bateeiro profesional, que fue el encargado de acompañar a los participantes a bordo de su barco, «O Cruceiro» de O Hío. La experiencia permitió navegar durante la mañana por la ría de Aldán y alcanzar la batea de Carlos Varela. y así conocer de primera mano como se desarrolla una actividad directamente vinculada al cultivo del mejillón.

Los participantes subieron al Cruceiro de O Hío para conocer el funcionamiento de una batea, las diferentes fases del cultivo del mejillón y las herramientas y tareas que forman parte del trabajo diario de un profesional del mar.

A lo largo de esta experiencia, Carlos Varela compartió sus conocimientos y vivencias y explicó también como las condiciones del mar, la calidad de las aguas y las características de la ría influyen en el desarrollo de la actividad. La propuesta permitió conocer el trabajo que se realiza habitualmente en una batea desde la perspectiva de quien lo hace cada día.

La organización destaca que la riqueza natural de la ría de Aldán tuvo un papel destacado durante la salía, permitiendo comprender la relación ente el cultivo del mejillón y el ecosistema marino en el que se desarrolla. La experiencia finalizó con una degustación de mejillones, como parte de esta aproximación a los productos y recursos propios de la ría.

La iniciativa pretendió ofrecer así una forma diferente de de acercarse al patrimonio marítimo-pesquero, poniendo en el centro la experiencia de una profesional del mar y los conocimientos asociados a un oficio fundamental para entender el paisaje, la economía y la identidad de las rías gallegas.

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La propuesta forma parte de las iniciativas surgidas al amparo de Mar y Rías. n