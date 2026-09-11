«La música de esta película sobre el exilio era una misión personal, también es mi propia historia»

El invitado al coloquio de este viernes en el FICBueu no era un cineasta, aunque forma parte del equipo de «Winter in march», una de las películas más originales proyectadas este año debido a su técnica de rodaje. Hasta Bueu acudió el compositor de su banda sonora, el músico Evgeny Fedorov (Kotlas, Rusia; 1963). Su trayectoria musical incluye grupos como Object of Ridicule [muy popular en los últimos años de la antigua URSS], Tequilajazzz [formada en 1993, que sigue en activo y con la que estuvo varias veces en España y en Galicia] o la Optimystica Orchestra and Zorge. Compuso la música para películas y series en Rusia y ahora vive en exilio por sus críticas a la invasión de Ucrania. El exilio es precisamente el hilo argumental de «Winter in march», de la directora Natasha Mirzoyan. El músico atiende a FARO desde Berlín, justo antes de viajar a Bueu. «Estoy trabajando en el estudio con la banda, estamos grabando un nuevo disco», cuenta.

-Le han elegido desde el equipo técnico y de producción para venir al FICBueu. ¿Cómo afronta esta visita a España y Galicia?

-Estoy muy contento de formar parte del certamen y de representar aquí a nuestro pequeño equipo internacional. Ya hice algo parecido con el equipo en el Festival de Cannes, donde celebramos nuestro estreno, así que estoy muy feliz de volver a hacerlo. También supone una gran responsabilidad porque seré la única persona que los represente. No fui una de las personas que desempeñaron el papel más importante en la realización de la película. Grabé la música, compuse algunas canciones y creé distintos sonidos para ella. Así que estoy muy contento de que el equipo me haya confiado una responsabilidad tan importante: representar aquí la película. Me encantan los festivales de cine. He estado en bastantes en diferentes países —en Alemania, Francia, los países bálticos y Rusia— y me encanta ver películas, especialmente películas de cineastas jóvenes y cortometrajes. Siempre hay historias únicas y se puede ver realmente hacia dónde podría dirigirse el cine como forma artística. Me parece muy interesante y, a menudo, mucho más emocionante que ver grandes películas de directores ya consagrados. Nunca he estado en Bueu o Vigo, pero hace bastante tiempo recorrí todo el norte de España con mi banda Tequilajazz [canta y toca el bajo]. Estuvimo en Bilbao, San Sebastián, Bermeo, Gijón, Oviedo y A Coruña... También tocamos en Madrid y Barcelona hace años.

-La lista de países que participan en la producción resulta llamativa: Estonia, Bélgica, Francia y Armenia. Incluso antes de ver la película, ya se puede intuir que se trata de una historia de disidencia.

-Absolutamente. Nuestra película trata de una lucha interna, de estar en desacuerdo con el sistema, con el Estado que inició esta guerra. Pero, sobre todo, trata de la impotencia de un individuo ante la maquinaria represiva del Estado y de esa sensación de que sencillamente no hay nada que se pueda hacer para combatirla.

Un fotograma de la película "Winter in march", de la directora Natasha Mirzoyan y para la que Evgeny Fedorov compuso la música. / Cedida

-La segunda sesión de la Sección Oficial del festival incluyó la proyección de un cortometraje sobre la guerra de Ucrania («Unavailable», de Kyrylo Zemilyany). «Winter in March» muestra otra cara de esa misma guerra: la de los rusos que abandonan su propio país debido a la represión gubernamental. ¿Es una historia autobiográfica?

-Estoy muy contento de que tengamos la oportunidad de ver el trabajo de un director ucranio y quizá incluso establecer algunos vínculos. Intentamos, en la medida de lo posible, mantener algún tipo de contacto con nuestros colegas de Ucrania. Mi banda ha tocado muchas veces en Ucrania. La última vez que estuvimos allí fue en septiembre de 2021, solo unos meses antes de la invasión a gran escala. Una enorme cantidad de colegas, artistas y músicos ucranianos conocen nuestro apoyo, y para nosotros es muy importante mantener vivos estos vínculos y quizá incluso encontrar maneras de colaborar en el futuro.

En cuanto a la salida de Rusia y a los personajes de nuestra película, nuestro propio camino fue diferente. Pero tengo una enorme cantidad de amigos y conocidos —músicos, escritores, fotógrafos y otros artistas— que huyeron de Rusia siguiendo exactamente la ruta descrita en nuestra película. Debo aclarar que los personajes de «Winter in march» no huyen de Rusia simplemente debido a la represión política. También se marchan porque se oponen a esta terrible guerra y a la decisión del Gobierno de iniciarla, y porque sencillamente sienten que es imposible permanecer dentro del país agresor en un momento así. En mi caso puedo decirle que dejé Rusia una semana después del comienzo de la invasión, el 3 de marzo de 2022. Apenas 45 minutos después de la primera llamada telefónica de los servicios de seguridad rusos, abandonamos nuestro hogar.

Yo estaba recogiendo a mis hijos del colegio y, durante la primera semana de nuestra migración, mis hijos todavía llevaban sus uniformes escolares porque habían emprendido aquel viaje sin siquiera pasar antes por casa. Puedo decir que la historia de los personajes de la película me resulta muy cercana. Recuerdo con mucha claridad esos mismos sentimientos y, por eso, trabajar en «Winter in march» y crear su música fue para mí una especie de misión personal. Estaba contando mi propia historia.

Dejé Rusia una semana después del comienzo de la invasión, el 3 de marzo de 2022. Apenas 45 minutos después de la primera llamada telefónica de los servicios de seguridad rusos, abandonamos nuestro hogar. Estaba recogiendo a mis hijos del colegio y, durante la primera semana de nuestra migración, mis hijos todavía llevaban sus uniformes escolares porque habían emprendido aquel viaje sin siquiera pasar antes por casa. Puedo decir que la historia de los personajes de la película me resulta muy cercana

Viajamos a través de Estonia, pero mi historia es algo diferente. Soy un refugiado político de iure [tiene reconocido legal y oficialmente el estatuto de refugiado] y, como muchos de mis amigos, intento hacer todo lo posible para oponerme a las autoridades rusas y apoyar a la población de Ucrania, así como a quienes han abandonado Rusia porque se oponen al régimen.

Volviendo a la propia película, puedo decir que la historia de nuestros personajes me resulta muy cercana. Recuerdo con mucha claridad exactamente esos mismos sentimientos y, por eso, trabajar en esta película y crear su música fue para mí una especie de misión personal.

El músico y compositor Evgeny Fedorov, este viernes en Bueu, antes de la proyección de "Winter in march" en la Sección Oficial del FICBueu y acompañado por los responsables del festival, María Ruiz y Manuel Pena. / Santos Álvarez

-¿Cómo es la vida de esos rusos lejos de su país, atrapados entre la obligación de exiliarse y la desconfianza de una parte de la población de los países de acogida?

-En la actualidad, ser ruso en Europa puede ser bastante difícil. A menudo tienes que responder a la pregunta: «¿Por qué no detuvisteis a Putin? ¿Por qué no detuvisteis esta guerra? ¿Qué habéis hecho para impedirla?». Yo sí tengo una respuesta para eso: hemos hecho lo que hemos podido.Por desgracia, no puedo hablar en nombre de todo el mundo. Además de los problemas habituales de ser inmigrante —la burocracia, encontrar trabajo y todas las cosas a las que se enfrenta todo el mundo— nos encontramos con una desconfianza general. En algunos países, se considera inmediatamente que quienes hablan ruso son espías o agentes del Kremlin. Y, hasta cierto punto, entiendo de dónde viene esto porque, al menos aquí en Alemania, donde me encuentro ahora, veo a una enorme cantidad de personas que apoyan todo lo que hace Putin y, al mismo tiempo, votan a partidos de extrema derecha en las elecciones.

Elegí un instrumento que canta casi como una voz humana. Es un sintetizador único creado por un ingeniero con mucho talento. Sentí que su voz solitaria —extraña, triste y vulnerable— sería un acompañamiento adecuado para las hermosas imágenes creadas por Natasha. Esta elección también encierra otro significado. Posteriormente, y por desgracia, el creador del sintetizador expresó su apoyo a la guerra de Ucrania. Para mí, sin embargo, era importante que este instrumento concreto prestara su voz contra la guerra y la agresión. Que su voz solitaria se convirtiera en una representación del horror

-¿Son muchos quienes han seguido su mismo camino hacia el exilio?

-Buscamos a nuestra propia gente. Y no es tan fácil. Normalmente sucede en conciertos, exposiciones y festivales de cine; básicamente, en cualquier lugar relacionado con el arte y en espacios donde se reúnen personas que comparten nuestras opiniones políticas o estéticas. Intentamos apoyarnos mutuamente y construir nuestra pequeña comunidad.Y, en ese sentido, es estupendo tener la oportunidad de acudir a un festival de música o de cine, compartir nuestras ideas, hablar con la gente y establecer nuevos vínculos. Porque muchos de nosotros —casi todos— perdimos la posibilidad de ejercer plenamente nuestras profesiones después de abandonar Rusia. Algunos no pueden hacerlo en absoluto, mientras que otros solo pueden hacerlo de forma limitada.

Así que cualquier tipo de contacto es extremadamente importante para nosotros, al igual que cualquier oportunidad de trabajar en algo. Y eso es exactamente lo que me sucedió con esta película. Es un golpe de suerte increíble y estoy muy agradecido a Natasha por confiarme este trabajo.

Otro fotograma de «Winter in march», con los muñecos de trapo creados para la ocasión. / Cedida FICBueu

-¿Qué evoca la música que compuso para en «Winter in march»?

-Esta película se hizo con un cuidado extraordinario. Es una obra artesanal larga y delicada, creada sin utilizar tecnología informática: todo se hizo a mano. Por eso transmite al mismo tiempo una sensación de calidez, intimidad y fragilidad. Yo quería esa misma sensación a través de la música. Por eso elegí un instrumento que canta casi como una voz humana. Es un sintetizador único creado por un ingeniero con mucho talento. Sentí que su voz solitaria —extraña, triste y vulnerable— sería un acompañamiento adecuado para las hermosas imágenes creadas por Natasha y para la película en su conjunto.

Esta elección también encierra otro significado. Posteriormente, y por desgracia, el creador del sintetizador expresó su apoyo a la guerra de Ucrania. En nuestra comunidad de sintetizadores se ha convertido en habitual rechazar los instrumentos fabricados por esta empresa porque su creador apoyó a Putin. Para mí, sin embargo, era importante que este instrumento concreto prestara su voz contra la guerra y la agresión. Que su voz solitaria se convirtiera en una representación del horror que la guerra ha llevado a las vidas de la gente corriente.

No soy un gran experto en artes visuales, pero esta obra es una obra maestra absoluta. Una obra maestra absoluta. Es extraordinaria en todos los sentidos. Y la música no tiene nada que ver con ello

-¿Cómo apareció la oportunidad de colaborar en esta película?

-Algo similar a lo que contaba antes: buscamos a nuestra propia gente. La comunidad de inmigrantes recién llegados de Rusia y Ucrania en Estonia no es muy grande y, de manera natural, nos hicimos amigos de Natasha y su familia. Pasamos bastante tiempo juntos, nuestros hijos pasaron tiempo juntos y yo pude observar cómo se realizaba esta obra casi desde el principio. Natasha simplemente me pidió que intentara grabar algo para la película. En aquel momento viajaba en el autobús de gira de una banda, en algún punto entre Varsovia y Breslavia. Y, de algún modo, terminé comenzando el trabajo allí mismo, en el autobús, y acabándolo después de regresar a Estonia. Así que fue simplemente una colaboración muy natural dentro de nuestra pequeña comunidad: una comunidad de personas que habían huido de la guerra.

-La película ganó un premio en la sección La Cinef del Festival de Cannes y ya se ha proyectado en Gijón, España. ¿Cómo ha recibido el público «Winter in March»?

-En general, la película ha sido recibida con mucho afecto. Es imposible no darse cuenta. En algunos países y festivales incluso ha recibido premios del público. Y eso ya dice mucho. En cuanto a mí, no soy un gran experto en artes visuales, pero, desde mi punto de vista, esta obra es, por supuesto, una obra maestra absoluta. Una obra maestra absoluta. Creo que lo comprobarán por ustedes mismos y no podrán evitar apreciarla. Es una obra extraordinaria en todos los sentidos. Y la música no tiene nada que ver con ello.

Natasha Mirzoyan, directora de «Winter in march». / Piia Ruber