Cultura
Manuel Vilas gaña o Premio Johan Carballeira de Xornalismo
O xurado recoñeceu a súa reportaxe «Nin pirómano nin inocente: o eucalipto arde ben nun rural abandonado»
O xurado do XXIII Premio Johan Carballeira de Xornalismo acordou recoñecer a reportaxe «Nin pirómano nin inocente: o eucalipto arde ben nun rural abandonado», de Manuel Vilas López e publicada en Galicia Press. O tribunal reuniuse este venres e no seu ditame destacou a análise orixinal e arriscada que fai o autor do papel dos eucaliptos nos incendios.
Este ano concorrían un total de nove traballos xornalísticos a este galardón que convoca o Concello de Bueu e que está dotado con 2.500 euros. O xurado estaba composto polas xornalistas Alba Moledo Ucha e Cláudia Morán Mato e polo secretario da Asociación de Amigos de Johan Carballeira, Manuel A. Mosteiro García. Na resolución destacan que o traballo de Manuel Vilas López plantexa a dicotomía entre a causa e a propagación, aporta unha análise profusa de datos de fontes numerosas e diversas, e destaca o seu estilo propio e o ritmo narrativo, cunha linguaxe coidada. Por último, o tribunal tamén remarcou que achega distintas temáticas e dálles resposta, apoiada en opinións expertas e, amais, aborda moitos fíos relacionados cos incendios como a organización do territorio ou o modelo económico.
O Concello de Bueu agarda fallar nos próximos días o XXIX Premio Johan Carballeira de Poesía, para así poder entregar a continuación os galardóns nun acto público.
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