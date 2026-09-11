El estudio RVR Arquitectos redactará el proyecto para la nueva ampliación del Museo Massó, con una rebaja de 47.000 euros

El estudio de arquitectura Redondo, Valladares y Rodríguez (RVR) de Santiago asumirá la redacción del nuevo proyecto de ampliación del Museo Massó mediante la rehabilitación de la antigua nave de atadores. El despacho, que ya se encargó de la obra inaugurada en el verano de 2025, tuvo que presentar una serie de documentación complementaria puesto que su oferta económica incurría en un supuesto de precio «anormalmente baixo», con una rebaja de casi 47.000 euros sobre el tipo de licitación.

El contrato que licita la Consellería de Cultura sale a concurso por un importe de 177.120 euros (214.316 euros, con el IVA) y solo se presentaron dos empresas: RVR y Rodríguez+Pintos Arquitectos. En primer lugar se abrió el sobre con la propuesta técnica de cada una de las dos aspirantes y tras el informe elaborado por el Servizo de Arquitectura de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural el despacho RVR obtuvo una puntuación de 23,80 puntos y Rodríguez+Pintos Arquitectos 10,70 puntos.

A continuación se abrió la plica con la oferta económica. La mejora propuesta por RVR significa una rebaja del 26,5% sobre el precio de licitación, un total de 46.937 euros para un importe final de 130.183 euros (al que luego hay que añadir el correspondiente IVA). En el caso de Rodríguez+Pintos la rebaja era del 5%, equivalente a algo más de 8.850 euros y un precio final de 168.264 euros.

La mesa de contratación determinó que la oferta económica de RVR podía incurrir en el supuesto de una baja desproporcionada, por lo que le requirió que presentase la documentación justificativa para acreditar la solvencia de su mejora.

El Servizo de Arquitectura de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural presentó su informe a la mesa de contratación, que se volvió a reunir antes de acabar el mes de agosto. La conclusión es que «estímase que a documentación que achegou RVR está completa e xustifica de xeito adecuado a baixa económica que ofertou».

De este modo se dejó vía libre a la mesa para proseguir con el proceso de valoración de las dos ofertas. El último paso fue el informe técnico de valoración en base a criterios evaluables de forma automática, donde la puntuación fue muy similar: 30,75 puntos para RVR y 30,25 para Rodríguez+Pintos Arquitectos. Con todos estos resultados la propuesta es adjudicar el contrato al estudio de RVR por 157.521 euros (IVA incluido).