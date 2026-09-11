La cruz hallada en una finca no corresponde al cruceiro de San Roque

Vecinos de Darbo descartan que la cruz que apareció en una finca en Serra Ponente mientras se realizaban tareas de limpieza sea la original del cruceiro de San Roque, que fue derribada en los que se supone que fue un acto vandálico. Varios vecinos, poco después de aparecer en FARO DE VIGO la información de que una mujer había encontrado lo que decía era la cruz original del citado cruceiro, enviaron fotos antiguas al Concello de Cangas en la que aseguraban que la cruz encontrada en la finca nada tenía que ver con el cruceiro de San Roque.

En las fotografías antiguas se puede ver que la cruz tenía la figura de Cristo y un capitel, mientras que la que apareció está lisa. El gobierno local aprovecha para lamentar las tareas de remodelación del cruceiro que se llevaron a cabo, fdonde la nueva cruz lisa destaca sobre el viejo fuste al que también le falta el capitel. Los expertos también confirman que la cruz hallada no corresponde al citado cruceiro.