Continúa la llegada de alegaciones al Concello en relación al PIA del Saiñas

Después de una visita guiada al antojo por Alternativa dos Veciños (AV) en agosto a los terrenos que va a ocupar el Plan de Interés Autonómico (PIA) del Saiñas, afectados por este plan, que tiene como propósito construir 300 viviendas , siguen remitiendo alegaciones al Concello de Cangas, aunque no se sabe muy bien con qué propósito, ya que la institución local no es la promotora de esta iniciativa, sino la Xunta de Galicia. En la visita guiada, AV trató de sacar provecho político y dejó fuera de la misma al PSOE, grupo municipal en el que nació gran parte de la oposición a este proyecto, sobre todo el lugar en el que se pretende desarrollar.

Sagrario Martínez (PSOE), en un pleno de Cangas. | FDV

Las 12 alegaciones que llegan al Concello se apoyan en tres razones para impedir el desarrollo del PIA: el patrimonio, zona inundable y razones medioambientales. A través de las mismas se pide que Patrimonio examine de oficio las posibles afecciones del PIA del Saiñas sobre la Mina da Granxa de Rodeira, A Fonte de Cornelló, O Pozo de Bello, varios molinos históricos y sus canalizaciones, el puente del Pontillón y sistemas tradicionales de regadío.

Vista de la zona afectada por el PIA Saiñas | SANTOS ÁLVAREZ

También afirman las personas que presentaron alegaciones que no consta que se realizase una evaluación suficientemente detallada de los efectos derivados de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático, especialmente en relación con los episodios de precipitación extrema, saturación simultánea de la capa freática, incremento de la intensidad de las lluvias y riegos acumulativos derivados de las infraestructuras existente. Asimismo se indica que en el entorno del río Saiñas existe vegetación de ribera y ecosistemas asociados al medio fluvial, cuyo equilibrio depende en gran medida del actual funcionamiento hidrológico de la zona, pudiendo verse afectados por la alteración del nivel freático del agua. En cuanto a las alegaciones que hacen referencia al aspecto medio ambiental, se hace mención a la existencia de un ecosistema fluvial de elevado valor ambiental asociado al río Saiñas con la presencia de hábitats de interés comunitario y especies de interés para la conservación.

El hecho de que la Xunta de Galicia tenga la intención de realizar un paseo fluvial y salvar el río de la construcción, puede, incluso, poner en valor todo lo que en el entorno del Saiñas hay, desde su patrimonio a su ecosistema.

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Tras la jugada política de Alternativa dos Veciños progatonizada en el mes de agosto, para hacerse con el relato de las protestas, el PSOE sigue acumulando documentación, sobre todo para garantizar los derechos de los propietarios que van a ser expropiados. Muchos de ellos no descartan acudir a la justicia ordinaria para paralizar el proyecto de la Consellería de Infraestructuras e Vivenda. Pero los socialistas quieren tener donde apoyarse y, de momento, se deja claro que la Xunta de Galicia aún no presentó el proyecto, que su intención es hacerlo a finales, como se anticipó en la reunión que la conselleira Martínez Allegue mantuvo con el gobierno local para presentar este PIA.