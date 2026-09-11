Sanidad
Charla en Adicam sobre los mitos de la infección del VIH
Será el martes a cargo del médico y cirujano Antonio Ocampo y la psiquiatra Julia Liste
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Cangas
La Asociaciónde diagnósticad@s de cáncer de mama y ginecológico de Cangas (Adicam) vuelve con su programación y este martes día 15 ofrece la charla-debate «Mitos e fitos da infección VIH», a cargo de Antonio Ocampo, doctor en Medicina y Cirujía del Complejo Universitario de Vigo; y de Julia Liste, psiquiatra.
La charla, que se celebra en la sede de Adicam en la Casa da Bola a las 18:00 horas, estará presentada por el médico colaborador de Adicam y en el centro de salud de Cangas, Jorge Cameselle Teijeiro.
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