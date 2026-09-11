Cerrada al baño la playa de río de Ribeira, en Tirán

Cerca de las 14.00 horas, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), recibió una comunicación verbal de Sanidad Ambiental y la que se informaba de que en la playa de río de Ribeira, en Tirán, se habían dado resultados positivos por contaminación, sin dar más detalles concretos. La regidora local procedió a dar la orden de forma inmediata para que se procediera a cerrar la mencionada playa al baño y que se instalarán la cartelería de advertencia correspondiente. La notificación oficial aún no llegó al Concello de Moaña, por lo que el gobierno municipal no sabe todavía los motivos de la contaminación. A la playa llega un regato que en épocas de lluvia arrastra elementos de contaminación. En el poco tiempo del que dispuso la alcaldesa para actuar pudo comprobar también que en la red de saneamiento de Moaña no se había producido ninguna incidencia. Lo hizo tras haber mantenido contacto con la concesionaria del agua de Moaña, que realizó las oportunas comprobaciones.

La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, será la encargada de proceder hoy por la tarde a dirigir la colocación de los carteles que van a prohibir el baño.

En el año 2025, la concejala de Medio Ambiente de Moaña, Dolores Chapela, confirmaba también que la playa de Río da Ribeira, en la parroquia de Tirán, ya es apta para el baño, según los resultados de la última analítica realizada por la Consellería de Sanidade, que ha estado llevando a cabo controles preventivos en todos los arenales de cara a la apertura de la temporada oficial este domingo 1 de junio para toda la comunidad.

Así, finalizaba el episodio de contaminación microbiológica en las aguas de baño de este arenal, donde el Concello había colocado también un cartel recomendando no bañarse

En el informe de ensayo del Laboratorio de Saúde Pública de Galicia se confirma que ya bajaron los niveles de Enterococos intestinales y de Escherichia coli a los permitidos, en el caso de los Enterocos a 87 NMP/100 ml cuando los niveles aceptables son inferiores a 500; y en el caso de la E. coli a 624 cuando el límite está en 800.