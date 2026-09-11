Deporte
Cangas abre el circuito de la «Copa 5x5 de Balonmán na Rúa Deputación de Pontevedra»
El torneo, organizado por la Federación Galega de Balonmán y la Diputación, se prolongará hasta el domingo
Incluirá otras dos citas en Poio y Pontevedra
D.García
Las pistas deportivas de los jardines de O Señal acogen desde este viernes la «Copa 5x5 Balonmán na Rúa Deputación de Pontevedra», que impulsa la federación gallega con el apoyo de la institución provincial. La apertura oficial contó con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, que aseguró sentir «unha debilidade especial por todas as disciplinas deportivas que sacan o deporte á rúa».
Este torneo se prolongará hasta el domingo y el circuito incluirá otras dos paradas en Poio y Vigo. La competición está dirigida a equipos mixtos en categorías benjamín y alevín. La Diputación alaba este formato 5x5 como una nueva forma de practicar y vivir el balonmano en un momento en el que los clubs «buscan fórmulas para conectar coas novas xeracións». El domingo, en la entrega de premios, está prevista la presencia de la directora de Deportes de la institución provincial, Xisela Aranda.
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