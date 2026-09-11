El BNG recuerda que el PP apoyó en el Senado pasar activos de Sareb a la Xunta

La gestión de los terrenos de la Sareb en As Raíñas, dentro del plan parcial de A Xunqueira A-2 de Moaña, se ha convertido en una batalla política. A las críticas del PP que calificó de nuevo fracaso que, tras rechazar el gobierno local la cesión gratuita de los terrenos por la Sareb al Concello, estos no hubieran pasado a Casa 47 para vivienda pública como quería la alcaldesa; se suma ahora la respuesta de la agrupación local del BNG que pone en evidencia la distinta manera de actuardel PP. Recuerda que en 2024 aprobó una moción del BNG en el Senado en la que pedía que el Estado trasladara a la Xunta de forma gratuita los activos de la Sareb en Galicia. Por contra, ahora en el caso de Moaña , el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y la Consellería de Vivenda rechazan hacerse cargo y no aceptan de ninguna manera los terrenos de As Raiñas, ni cediéndolos el Estado directamente, ni asumiendo el Concello la urbanización del plan parcial con un compromiso del IGVS de asumir posteriormente la construcción de viviendas.

El BNG recuerda que quien aprobó aquella moción en el Senado fue la senadora popular por Pontevedra Pilar Rojo, expresidenta del Parlamento gallego, arquitecta y portavoz del partido en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Rojo había señalado en el debate que su grupo, que tiene mayoría absoluta en la comisión, iba a apoyar la moción, pese a no compartir una parte de los motivos en losq ue culpa a la Xunta, con competencia en vivienda, y en la escasa política de vivienda pública llevada a cabo por el PP en Galicia. Pero añadía «no osbtante, o PP sí comparte el petium da moción que sí estamos de acordo coa cesión gratuita dos activos da Sareb».

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También recuerda el BNG que en el Acuerdo de Asturias de los presidentes de comunidades del PP, que firman Feijóo y Rueda, el PP aboga por descentralizar el Estado y que sean las comunidades las que desenvuelvan la política de vivienda pública. De hecho, el PP en el Senado aprobó en comisión, el pasado 8 de julio, instar al Estado a impulsar las acciones necesarias para que la Sareb ponga a disposición del Gobierno de La Rioja las viviendas y solares de su titularidad, aprobando lo mismo que cuando dio el visto bueno a la moción del BNG. Por eso que reprochan que lo que el PP hace en el Senado nada tiene que ver con lo que hace Rueda en Galicia y reprocha que la consellería rechazara una oportunidad úncia de desarrollar vivienda social en estos terrenos de Moaña, ordenados urbanísticamente y que cuentan con las máximas facilidades para su ejecución. «En vez de aproveitar esta oportunidade para afrontar o problema da vivenda, dedícase a facer oposición ao goberno de Leticia Santos». También dice que lo del PP de Moaña no tiene nombre e intenta desgastara la alcaldesa con mentiras atribuyéndole una responsabilidad que no le corresponde. y pide al PP que no estorbe.