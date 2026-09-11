El balance de los campamentos en Cíes: 100 jóvenes colaboran en la erradicación de especies invasoras y en la conservación de las autóctonas

El Parque Nacional Illas Atlánticas hace balance del campamento de voluntariado que se desarrolló en Cíes durante este verano. Un trabajo que ya se traduce en hechos concretos y en el que participaron 100 jóvenes, dentro de un programa de la Dirección Xeral de Xuventude.

La dirección del espacio protegido hace balance de esas labores, que incluyeron la retirada de más de 25.000 cónizas de la isla sur (un género con alrededor de 50 especies de plantas de flores de la familia Asteraceae, nativas de las zonas templadas y tropicales del mundo, así como de zonas templadas frescas de Norteamérica y Asia), lo que contribuye a mejorar el estado de conservación del entorno y a la recuperación de la vegetación autóctona; recuperación del bosque autóctono, con labores de limpieza y mantenimiento que permitieron actuar sobre más de 400 plantas para favorecer su crecimiento y conservación; erradicación de especies invasoras, una de las tareas fundamentales para proteger la biodiversidad de las islas y evitar que especies foráneas alteren o equilibrio de estos ecosistemas.

El director conservador del Parque Nacional Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, subraya que más allá de las cifras el campo de voluntariado «permitiu que un cento de mozos e mozas coñecesen de preto a riqueza natural do parque nacional, comprendesen a importancia de protexela e se convertesen tamén en protagonistas da súa conservación». El balance es más que positivo porque es la demostración de que «a conservación dos nosos espazos naturais tamén se constrúe coa implicación e o compromiso das persoas».

Una de las novedades de este año en el Parque Nacional das Illas Atlánticas es que por primera vez se organizaron campamentos de voluntariado tanto en Cíes como en Ons. «Unha experiencia que une xuventude, participación, educación ambiental e conservación da natureza, e que deixa unha pegada positiva tanto no territorio como nas persoas que participaron», concluyen.