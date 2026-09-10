O Rompeolas
El semáforo con más precio de Cangas
Estos aparatos que regulan nuestras vidas y a los que tenemos que obedecer bajo amenaza de muerte, hablan a veces por sí solos. Hay uno frente al IES Rodeira que está tuneado con las pegatinas de precios de todo lo que la comunidad escolar de este centro compra en su súper al otro lado. Ayer volvieron más pegatinas.
Un ataúd que fondea en el paraíso de Cíes
No es que haya acabado un féretro en el fondo de las islas Cíes o que alguien haya testado que le entierren allí. Es el anuncio de una funeraria de l Condado y Baixo Miño que tiene claro que el paraíso está ahí y lleva, yo diría que años, anunciándose con un ataúd y el fondo de las islas Cíes bajo el eslogan de «Protegiéndote». Dicen que la mejor publicidad es la de los clientes satisfechos, aquí no lo sabemos aunque sí que la cosa irrita y hasta provoca chascarrillos. ¿Quien es esta funeraria que «fondea» uno de sus ataúdes sin permiso de Parques Nacionales? Seguro que habrán intentando que le diera vuelta a esta publicidad, pero el paraíso es el paraíso.
Unos terrenos que piden vivienda
No creo que a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, se le atragante el caso de los terrenos de As Raíñas porque está acostumbrada a mayores lides, pero nadie entiende que el Estado no quiera poner los ojos en estos solares en donde podría construir esa tan demandada vivienda de alquiler asequible que beneficiaría a todos, Concello incluido.
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