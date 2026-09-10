Santos: "La sanidad pública se vende a cachos a la privada"

Vecinos de Moaña cumplieron este jueves 253 semanas de movilizaciones, con la concentración adelantada a esta mañana, ante el centro de salud de Sisalde, para poder acompañar el domingo a DOA Saúde Mental en su andaina ·"Mente en marcha” que se celebra en la localidad. La alcaldesa, Leticia Santos, que estuvo acompañada por el portavoz de la Plataforma de defensa da Sanidade pública, Gabriel Ferral, no hizo anuncios, aunque sí historia de casi cinco años de movilizaciones, que se van a cumplir este 10 de diciembre, y dijo que hay reivindicaciones de entonces que siguen cuestionadas como cubrir las plazas vacantes al tiempo que instó a que se mantenga la ambulancia 24 horas “porque se demuestra lo necesaria que es a pesar de que nos la negaron en cuatro años de reivindicaciones”.

Recordó que en 2021 comenzaron las reivindicaciones para demandar varias cosas que una vez conquistadas parecen volver a ser cuestionadas: “Salimos para reclamar cubrir las vacantes en los turnos de tarde y Medicina de Familia, para denunciar la necesidad de una ambulancia de refuerzo para O Morrazo y que queríamos el PAC de vuelta a Moaña, secuestrado en Cangas con la excusa de la pandemia del COVID”.

Leticia Santos insistió en que siguen faltando plazas de Medicina de Familia por cubrir, bajas de larga duración o permisos y que esta situación ocasiona sobrecargas para el personal sanitario que se fatiga, se cansa y no puede estar como debiera y “cuando los cupos no se respetan y se multiplican, también los enfermos se ven perjudicados”. Recordó que en el tiempo de consulta que da el Sergas, de 6 minutos, quien atiende no tiene el historial en la cabeza, hay que explicarlo y deja de ser esa atención primaria que es la relación del médico con su paciente. Criticó que a medida que eso se pierde crecen los seguros privados en “una estrategia del Sergas, de la Xunta y del PP para desmontar la joya de la corona que es la sanidad pública y venderla a cachos a la privada”. La alcaldesa elevó su tono para reprochar que se trata de “una privatización de primera orden como bajo Aznar con la privatización de la AP-9 que ya tenía que estar liberada o con empresas Telefónica y eléctricas con las que empeoró el nivel de calidad del servicio”.

Ante un nutrido grupo de vecinos, dijo que en una enfermedad el tiempo es oro y por eso exigen medios y recursos y que el PAC es necesario para atajar cuestiones de urgencia que no pueden ser atendidas por la Medicina de Familia. Añadió que los PAC abiertos se están colapsando porque al no haber médicos de Familia y aumentar las listas de espera no queda más remedio que ir a las salas de urgencias. En este sentido recordó que en Moaña hay personal contratado para prestar servicio aquí, pero en realidad no está: “Hay personal ausente en un servicio existente”. Recordó al conselleiro que deben cubrir todas las plazas en los centros de salud, devolver el PAC y mantener la ambulancia, al tiempo que anunció la siguiente concentración sería el domingo 20.

La concentración de este jueves coincidió en la conmemoración del Día Mundial de Prevención del Suicidio por lo que la alcaldesa, Leticia Santos, aludió en sus palabras a esta “pandemia silenciosa” y que su atención está infradotada de medios en la sanidad pública, no sólo en la Atención Primaria sino en la hospitalaria. Dijo que asociaciones como DOA hacen de “colchón entre las familias y personas afectadas con dolencias de salud mental y la cruda realidad porque el sistema sanitario público no garantiza lo que se necesita”. Hablamos abiertamente de salud mental y la importancia de cuidarnos y de exigir a quien gobierna en la consellería medios también para atender en salud mental

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Por su parte, Gabriel Ferral dijo que cada semana dejaban en evidencia a la Xunta y al grupo municipal del PP por ser cómplice de la destrucción de la sanidad pública en la villa con el objetivo de enriquecer la sanidad privada: “No lo vamos a permitir. Si los centros de salud y los PAC no funcionan, la catástrofe está asegurada con colapso de las urgencias hospitalarias y riesgos extremos para los pacientes. No podemos participar en esta destrucción planificada. Por eso exigimos cubrir las plazas y tener un PAC 24 horas. Robar nuestro PAC es un recorte intolerable que pone en riesgo nuestras vidas”. Aunque recordó que una ambulancia no es un PAC ni lo sustituye, debe seguir la de 24 horas, si bien no quita para que el PAC vuelva a Moaña y estar atendidos las 24 horas los 7 días de la semana. Instó a seguir en esta lucha que calificó de justa.