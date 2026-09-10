«Requiere mucho tiempo guiar hacia el amor y es muy fácil para los oportunistas hacerlo hacia el odio»

La Sección Oficial del FICBueu 2026 tiene un marcado acento chino. El miércoles estuvieron en el festival Hanxiong Bo y Mushi Cai y este jueves es el turno de Hao Zhou con «Correct me if I’m wrong», cuya traducción sería «Corrígeme si estoy equivocade». El título en español ya nos avanza que estamos ante una historia sobre el colectivo queer. La película es un profundo acto de amor hacia su familia en China, que no comprende la identidad del autor. Por ello acepta someterse a una peculiar terapia tradicional con su madre y su abuela. Antes de la proyección Hao Zhou habló para FARO.

-«Correct me if I’m wrong» vuelve a proyectarse en España, ahora a través del FICBueu, después de ganar el Gran Premio de Zinebi (Bilbao). ¿Cómo se siente ante la oportunidad de comentar su trabajo directamente con el público en un festival que se celebra en una localidad relativamente pequeña?

-Me encanta asistir a festivales en localidades pequeñas. El ambiente concentrado es ideal para hacer amistades, establecer contactos y, en general, conocer un lugar y una comunidad de una manera más íntima. Los festivales en localidades pequeñas son como una invitación a descubrir algo nuevo, en el encantador contexto del cine y la cultura. En el caso del FICBueu, había oído hablar del festival, pero nunca había proyectado aquí antes de este año. Me ilusiona conocerlo.

-Este año, el festival parece estar prestando especial atención al cine chino. El miércoles, los invitados en los coloquios eran Hanxiong Bo con su cortometraje «No one knows I disappeared» y Mushi Cai con «Mother and Ulysses», y el ahora usted será el protagonista.

-La selección del FICBueu es muy diversa y está muy bien pensada. Para mí también es emocionante ver que hay bastantes películas chinas y espero con interés las conversaciones en torno a ellas.

-Usted presenta «Correct Me If I’m Wrong», que en realidad no se trata de una obra de ficción, sino de un documental sobre las terapias de conversión queer. Y usted es un protagonista bastante inusual: está en el centro de lo que ocurre, pero cede el papel principal a su familia y a sus intentos de expulsar a la «chica demonio».

-Es una obra documental centrada en mi familia, mi hogar y mi vida, pero tratada con el tipo de enfoque, intensidad y posproducción que suelo utilizar en mis películas de ficción y experimentales. Agradezco su observación y coincido en que la presencia principal es la de mi familia. Tenía la determinación de dedicar la mayor parte de la atención y la empatía a mi familia y a los mayores: quería comprender y documentar su historia, su perspectiva y su situación.

Mi familia no parte de una perspectiva de violencia y odio, sino más bien de un lugar de dolor social y falta de contacto con otras realidades. Para mí, habría sido un error abordar este proyecto desde el juicio. Quería que ellos y las imágenes hablaran por sí mismos y que el público sacara sus propias conclusiones

-¿Cómo ha reaccionado su propia familia ante este documental y al verse en la gran pantalla?

-Mi familia ha reaccionado bien al verlo. Todavía no lo han visto en un cine, pero espero que eso sea posible pronto.

Un fotograma de "Correct me if I'm wrong", rodada en China y dirigida por Hao Zhou. / FICBueu

-Sinceramente, creo que el carácter documental de la película se refuerza por el hecho de que usted evita emitir juicios o valoraciones; simplemente acepta someterse a esas «terapias» en una especie de acto de amor hacia su familia.

-Gracias por observarlo. Esa es exactamente mi intención: una especie de acto de amor para permitir que mi familia, especialmente mi abuela y mi madre, afrontaran por fin su conflicto y comprobar si podíamos alcanzar otro nivel en nuestra relación. Mi familia no parte de una perspectiva de violencia y odio, sino más bien de un lugar de dolor social y falta de contacto con otras realidades. Para mí, habría sido un error abordar este proyecto desde el juicio. Quería que ellos y las imágenes hablaran por sí mismos y que el público sacara sus propias conclusiones.

Sé que me quieren profundamente y desean que sea feliz y tenga éxito, pero todo lo que conocen les dice que hay algo en mí que no está del todo bien. Y de ahí surge esta tensión

-Al final, entiendo que se plantea una dicotomía interesante: el profundo amor por la propia familia y la negativa de esa familia a aceptar la identidad de uno de sus miembros. ¿Son compatibles estos dos sentimientos?

-En muchas familias, especialmente en zonas rurales, un miembro que se aparta del camino vital tradicional que se espera de él se percibe como una amenaza y una causa de dolor y reproche social. Mi familia es solo un ejemplo. Sé que me quieren profundamente y desean que sea feliz y tenga éxito, pero todo lo que conocen les dice que hay algo en mí que no está del todo bien. Y de ahí surge esta tensión.

-La película se rodó en China con su propia familia, pero creo que usted vive en Columbia, Estados Unidos . Y ahora mismo ese país no es precisamente amistoso o respetuoso con la identidad queer. ¿Cómo se siente ante el retroceso de los derechos de la comunidad queer?

-El cambiante panorama social en torno a la identidad y la expresión queer en Estados Unidos, al igual que en muchos otros lugares, es un triste recordatorio de que estas cosas no pueden darse por sentadas. Puede requerir muchísimo tiempo y cuidado guiar a las personas hacia el amor y, sin embargo, puede parecer muy fácil para los oportunistas guiarlas hacia el odio.