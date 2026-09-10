Moaña propone a Construcciones Orega para construir el edificio del auditorio y pisos de alquiler social de Moaña
Presentó la oferta económica más ventajosa en la licitación de la obra aunque por sólo 72.000 euros sobre su competidora Coviastec en un contrato de 7,3 millones
Dos empresas Construcciones Orega y Coviastec optaron al contrato del Concello de Moaña por 7,3 millones de euros para la construcción del edificio del auditorio, 10 pisos de alquiler social y archivo municipal en Sisalde . Ambas de Ourense, sus ofertas han sido muy similares y ya en alguna ocasión trabajaron juntas en UTE en proyectos constructivos. Pero la oferta de Orega, con una propuesta algo menor en 72.000 euros, ha sido la mejor valorada económicamente y es la empresa que se propone para la adjudicación, según el acta de la mesa de contratación del Concello de Moaña.
Orega presentó una oferta de 7.012.574 euros y Coviastec de 7.084.815. La que se propone para adjudicar obtuvo una valoración de 100 puntos frente a los 99,23 de la competidora, Orega tiene un amplio currículum en la construcción residencial y está participando en la obra del barrio do Cura en Vigo.. El plazo de garantía que presentaban ambas es de 96 meses.
El lunes se llevará a junta de gobierno de Moaña la propuesta para requerir a la empresa la documentación previa a presentar antes de la adjudicación del contrato.
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