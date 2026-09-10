Moaña propone a Construcciones Orega para construir el edificio del auditorio y pisos de alquiler social de Moaña

Dos empresas Construcciones Orega y Coviastec optaron al contrato del Concello de Moaña por 7,3 millones de euros para la construcción del edificio del auditorio, 10 pisos de alquiler social y archivo municipal en Sisalde . Ambas de Ourense, sus ofertas han sido muy similares y ya en alguna ocasión trabajaron juntas en UTE en proyectos constructivos. Pero la oferta de Orega, con una propuesta algo menor en 72.000 euros, ha sido la mejor valorada económicamente y es la empresa que se propone para la adjudicación, según el acta de la mesa de contratación del Concello de Moaña.

Orega presentó una oferta de 7.012.574 euros y Coviastec de 7.084.815. La que se propone para adjudicar obtuvo una valoración de 100 puntos frente a los 99,23 de la competidora, Orega tiene un amplio currículum en la construcción residencial y está participando en la obra del barrio do Cura en Vigo.. El plazo de garantía que presentaban ambas es de 96 meses.

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El lunes se llevará a junta de gobierno de Moaña la propuesta para requerir a la empresa la documentación previa a presentar antes de la adjudicación del contrato.