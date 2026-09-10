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La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira

La vecina isleña falleció este miércoles a los 89 años de edad

Junto a su marido, Ramiro Otero, se encargó de atender el faro durante décadas

Áurea Reiriz Otero «Aurita», de la isla de Ons, falleció este miércoles a los 89 años.

Áurea Reiriz Otero «Aurita», de la isla de Ons, falleció este miércoles a los 89 años. / Manuel Pena

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David García

Bueu

Su nombre parecía premonitorio. Como si ya supiesen que sería un ser de luz. Áurea Reiriz Otero, Aurita, fue de todo en la isla de Ons: farera junto a su marido, marinera, percebeira e incluso llegó a trabajar para la Xunta de Galicia en la limpieza de montes. Y por supuesto, sacó adelante a una familia que llegó a estar formada por siete hijos. Esa luz se apagó este miércoles a los 89 años de edad, con lo que la comunidad isleña pierde a uno de sus referentes y Bueu a una de sus «Bueuesas senlleiras», una distinción que le concedió en el año 2022 el Club Golfiños con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se apaga su luz y también su voz. Aurita fue pandeireteira y cantadora, una de las representantes de la cultura musical tradicional isleña.

El nombre de Áurea procede de «aurum», oro en latín. Su marido fue Ramiro Otero Patiño, que durante 40 años fue el farero de Ons. Un trabajo que no desempeñaba en solitario. El sueldo de farero era escaso, por lo que Ramiro Otero tenía que seguir trabajando en el mar y era Áurea quien se encargaba de atender el faro. Pero también se embarcó con él para trabajar en la pesca y sacó el permiso oficial para poder trabajar como percebeira. Si en aquella época la vida era especialmente dura, en una isla como Ons lo era todavía mucho más. Un lugar sin servicios –aún hoy el suministro eléctrico es por horas– y donde los inviernos eran largos, muy largos. Era imposible imaginar que aquel inhóspito archipiélago iba a formar parte del primer parque nacional declarado en Galicia.

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Hace casi 30 años, en 1997, fue una de las isleñas que acudió al famoso programa «Luar», de la Televisión de Galicia. Una actuación en la que reivindicaron la cultura tradicional de Ons a través del canto y la pandereta. En el año 2006 sería la Banda de Gaitas Manxadoira quien brindó un homenaje a esas mujeres de la isla que empuñaron la pandereta y cantaron bien alto para reclamar su lugar en el mundo. En 2009, poco después del fallecimiento de su marido, también formó parte del grupo de 14 isleñas homenajeadas por el Concello de Bueu y el Centro de Información ás Mulleres (CIM) dentro de la gala del Día Internacional de la Mujer. Un reconocimiento que se volvería a repetir en 2021 dentro de las fiestas de San Xaquín de Ons.

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