Las formas de Dios, una peculiar terapia «queer» y el espíritu de un oso

La Sección Oficial del FICBueu comienza su sesión del jueves (19.00 y 21.30 h) con el cortometraje de animación «Dieu est timide» (Dios es tímido), una historia que comienza con dos ilustradores compartiendo sus miedos y dibujos en un viaje en tren y que vira hacia el terror y la fantasía. El director de la cinta que abre las proyecciones de la cuarta jornada del festival es el francés Jocelyn Charles, cuyo nombre es conocido por estar detrás de los videoclips de grupos como L’Impéreatrice o The Weeknd.

Los protagonistas de este cortometraje son Ariel y Paul, a quienes se une una mujer que tras reconocerse en uno de sus dibujos les asegura que se ha comunicado con Dios a través del cuerpo dormido de su marido. Su propuesta es hacer lo mismo a través de uno de los ilustradores, aunque ese Dios tímido del título que supuestamente habla a través de los cuerpos también los castiga y los lesiona. Porque acceder a los secretos de la creación no es gratis.

El segundo de los cortometrajes también lleva el nombre de Dios en el título, con ese dicho tan común de «Hasta mañana si Dios quiere», una producción española de este mismo año y dirigida por Alejandro Egido. Una cinta de corte documental, en el que la cámara intenta recoger los últimos testimonios de «un mundo que pronto dejará de existir». Es el viaje del director a la aldea de su padre, a la que solo acuden a enterrar los muertos y dos ancianas, Carmen y Tomasa, ejercen de guías por el pueblo. Un recorrido con un punto de humor, y mucha sabiduría popular, hablan de la muerte y de pagarla en vida –ya tienen sus tumbas pagadas– y de los escasos habitantes que aún quedan en el pueblo.

«Dieu Est Timide» / FICBueu

El FICBueu propone a continuación un enorme salto geográfico, de esa aldea española a China con «Correct me if I’m wrong» de Hao Zhaou, un cineasta afincado en Estados Unidos. En este caso la traducción correcta del título sería «Corrígeme si estoy equivocade», con esa ‘e’ final de un género neutro. El protagonista es el propio cineasta, aunque de un modo muy particular: es casi un objeto, que de alguna manera se somete a los rituales con los que su familia quiere exorcizar su cuerpo. Una peculiar terapia de conversión queer ya que la madre y abuela del director atribuyen su identidad de género a un aborto que su progenitora antes de su nacimiento.

La aproximación resulta interesante porque lo que plantea Hao Zhou es la coexistencia de la no aceptación de su identidad por parte de su familia y al mismo tiempo el amor profundo a esa familia. El director estará precisamente este jueves en Bueu en un coloquio con el público en el que también participarán el francés Jocelyn Charles y Alejandro Egido.

El cierre de la cuarta jornada será «A bear remembers» (Un oso recuerda), una premiada película de Reino Unido y dirigida por el dúo de cineastas Linden Feng y Hannah Palumbo, que artísticamente firman como Zhang & Knight. Un joven utiliza su dron para intentar averiguar el origen de un sonido metálico que tiene en vilo a su aldea. Las imágenes que capta traen viejos recuerdos a una mujer, que rememora la historia de un oso que deambulaba por las montañas.