El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas

Una disputa entre el conductor de un turismo y el de un autobús acabó con la presencia de la Policía Local y una ambulancia en la estación de autobuses de Cangas.

Según la versión que el conductor del turismo ofreció a la Policía Local, el autobús había estado a punto de arrollarlo, pero logró esquivarlo y de ahí que lo persiguiera hasta que le dio «caza» en la estación de autobuses de Cangas. Los hechos ocurrieron sobre las 17.00 horas.

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El conductor del turismo, siempre según la versión policial, llegó enfadado a la terminal de autobuses y en medio de la discusión con el chófer de autobús rompió la puerta del mismo y el limpiaparabrisas. La Policía Local investiga al conducor del turismo por daños. el delito dependerá de su alcance.