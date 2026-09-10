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El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas

Manifestó que el chófer del bus estuvo a punto de arrollarlo.

El conflicto terminó con a presencia de la Policía Local y una ambulancia del 061

Protagonistas del incidente, con la presencia de la Policía Local y la ambulancia en la estación de autobuses

Protagonistas del incidente, con la presencia de la Policía Local y la ambulancia en la estación de autobuses / Fdv

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Juan Calvo

Una disputa entre el conductor de un turismo y el de un autobús acabó con la presencia de la Policía Local y una ambulancia en la estación de autobuses de Cangas.

Según la versión que el conductor del turismo ofreció a la Policía Local, el autobús había estado a punto de arrollarlo, pero logró esquivarlo y de ahí que lo persiguiera hasta que le dio «caza» en la estación de autobuses de Cangas. Los hechos ocurrieron sobre las 17.00 horas.

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El conductor del turismo, siempre según la versión policial, llegó enfadado a la terminal de autobuses y en medio de la discusión con el chófer de autobús rompió la puerta del mismo y el limpiaparabrisas. La Policía Local investiga al conducor del turismo por daños. el delito dependerá de su alcance.

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