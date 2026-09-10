El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
Manifestó que el chófer del bus estuvo a punto de arrollarlo.
El conflicto terminó con a presencia de la Policía Local y una ambulancia del 061
Una disputa entre el conductor de un turismo y el de un autobús acabó con la presencia de la Policía Local y una ambulancia en la estación de autobuses de Cangas.
Según la versión que el conductor del turismo ofreció a la Policía Local, el autobús había estado a punto de arrollarlo, pero logró esquivarlo y de ahí que lo persiguiera hasta que le dio «caza» en la estación de autobuses de Cangas. Los hechos ocurrieron sobre las 17.00 horas.
El conductor del turismo, siempre según la versión policial, llegó enfadado a la terminal de autobuses y en medio de la discusión con el chófer de autobús rompió la puerta del mismo y el limpiaparabrisas. La Policía Local investiga al conducor del turismo por daños. el delito dependerá de su alcance.
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