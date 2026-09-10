Montes
La Comunidade de Montes de Beluso convoca una asamblea e inicia el proceso electoral por la renuncia de la presidenta y el tesorero
La reunión será este domingo en la Casa do Pobo, a las 9.00 h en primera convocatoria y a las 11.00 h en segunda
La Comunidade de Montes de Beluso convoca una asamblea general para este domingo en la Casa do Pobo. El orden del día incluye la convocatoria de elecciones a la junta rectora por la renuncia de la actual presidenta, Raquel Bermúdez, y del tesorero.
La asamblea será a las 9.00 h en primera convocatoria y a las 11.00 h en segunda. Los asuntos a tratar incluyen el informe de gestión y el balance económico correspondiente al año 2025, la presentación de los presupuestos de 2026, la reiteración de la de demanda en el procedimiento de recuperación de una parcela ocupada en Pezós-Carafixo o la autorización para cortas. El último punto será la convocatoria de elecciones y el sorteo de la mesa electoral debido a las renuncias de la presidenta y tesorero.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil investiga vertidos durante unos trabajos de reparación de un barco de pasaje en Bueu
- La Policía de Bueu denuncia a dos conductores que triplicaban y cudriplicaban la tasa de alcohol, uno de los cuales intentó huir con «desprecio a la vida de los demás»
- Gogue enseña idomas en su pregón en Darbo
- Darbo, con los Satélites y Fredy
- El bateeiro «Cruceiro de Hío» ofrece una ruta turística en Aldán
- Darbo bailó bajo la lluvia con una danza muy aplaudida y con vivas del público
- El Concello de Moaña, libre de pagar a una vecina que se cayó en el paseo de A Xunqueira
- González abandona la sala tras los reproches de miembros del gobierno