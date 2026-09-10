La Comunidade de Montes de Beluso convoca una asamblea e inicia el proceso electoral por la renuncia de la presidenta y el tesorero

La Comunidade de Montes de Beluso convoca una asamblea general para este domingo en la Casa do Pobo. El orden del día incluye la convocatoria de elecciones a la junta rectora por la renuncia de la actual presidenta, Raquel Bermúdez, y del tesorero.

La asamblea será a las 9.00 h en primera convocatoria y a las 11.00 h en segunda. Los asuntos a tratar incluyen el informe de gestión y el balance económico correspondiente al año 2025, la presentación de los presupuestos de 2026, la reiteración de la de demanda en el procedimiento de recuperación de una parcela ocupada en Pezós-Carafixo o la autorización para cortas. El último punto será la convocatoria de elecciones y el sorteo de la mesa electoral debido a las renuncias de la presidenta y tesorero.