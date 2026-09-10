Caamaño estaría a favor de seguir con la ambulancia 24 horas en Moaña

Hubo cónclave, aunque bajo secreto de sumario, en la Consellería de Sanidade, para valorar qué cotinuidad se le da al servicio de urgencias con el que la Xunta abrió el centro de salud de Sisalde en Moaña el pasado 15 de junio. El centro abrió con un equipo de médico y enfermería por las tardes, de 15:00 a 22:00 de lunes a viernes; y la ampliación del horario de la ambulancia de 12 a 24 horas, aunque no fue dotado con el Punto de Atención Continuada (PAC) que tenía Moaña, por lo que siguen las protestas semanales en este municipio y hoy se celebra una ante la puerta del centro.

Cuando se abrió el centro no quedó claro si este modelo de urgencias era un refuerzo de costa para el verano. No lo aclaró ni la consellería ni el 061. Por eso que ahora con el final del verano a las puertas, empezaron de nuevo los comentarios sobre si el servicio iba a continuar. Según las fuentes consultadas y a falta de una confirmación por parte de la consellería que ayer no facilitó información en este sentido, el equipo médico podría seguir tres meses más. Sobre la cotinuidad de la ambulancia, que demandan también los médicos, desde el 061 confirmaron que será Sanidad quien facilite la información. Lo que se sabe es que ayer el conselleiro de Sanidade se reunió con la empresa concesionaria del transporte sanitario urgente del área de Vigo y el gerente del Área, pero nada transcendió oficialmente. Fuentes consultadas aseguran que aunque las cifras de los servicios de la ambulancia no fueran muy elevadas, Antonio Gómez Caamaño sería partidario de continuar manteniendo este refuerzo que se estableció porque el centro abrió sin el PAC que tenía Moaña antes de la pandemia y que fue trasladado provisionalmente a Cangas, pero que tenía que volver una vez que abriera Sisalde, como así consta en el convenio de construcción del centro de salud firmado entre Concello y Consellería de Sanidade en febrero de 2020.

Balance de funcionamiento

Lo que sí ha facilitado la consellería son los datos de funcionamiento del centro de salud en estos meses de verano, con un total de 41.422 consultas programadas desde el 15 de junio al 7 de septiembre. En concreto fueron 20.989 consultas de Medicina de Familia; 1.985 de Pediatría; 13.949 de Enfermería; 2.810 de Fisioterapia; 770 de Matrona; 204 de Nutrición y 765 de Odontología.

Noticias relacionadas

A estas consultas programadas hay que añadir la atención de urgencias en ese horario de tarde registrándose 1.374 asistencias.