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Aparece abandonado un coche en A Fraga, en Moaña, con los airbags disparados y con vertido de aceite

La Policía Local identifica al propietario

El coche abandonado con los airbag en A Fraga.

El coche abandonado con los airbag en A Fraga. / Fdv

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Cristina González

La Policía Local de Moaña está investigando el caso de un coche que a última hora de este jueves apareció abandonado en la carretera del Alto da Fraga, tras supuestamente registrar un accidente. Tenía los airbag activados, las luces intermitentes puestas y del vehículo salía un reguero de aceite.

Fueron otros conductores los que alertaron a Policía y Protección Civil. El propietario del vehículo fue identificado, aunque desde su casa aseguró que el coche lo conducía otra persona e iba un menor al que le entraron un cristales en el ojo, por lo que se habían ido al médico.

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