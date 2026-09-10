Parque Nacional Illas Atlánticas
Adega denuncia la tala en la isla de Ons de plantas protegidas y en peligro de extinción durante los trabajos de la Xunta
Se trata de xesta de Ons o retama, Cytisus insularis, y en al menos un caso se correspondía a un ejemplar «grande e lonxevo»
El colectivo ecologista denuncia que halló los restos al lado de uno de los caminos pavimentados
La asociación ecologista Adega denuncia que las obras realizadas por la Xunta de Galicia en la isla de Ons han supuesto la tala de varios ejemplares de xesta de Ons (Cytisus insularis en su nombre científico y retama en español), una especie catalogada como endémica del archipiélago y en peligro de extinción. El colectivo asegura que probablemente las plantas fueron cortadas dentro de los trabajos previos de roza y «limpieza» de las márgenes de los caminos para su posterior acondicionamiento. «Ons non é unha illa para especies en perigo», concluyen desde Adega.
Integrantes de la asociación acudieron al archipiélago, que forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas, para comprobar el alcance de las obras realizadas y que en las últimas semanas provocaron críticas de colectivos, vecinos, hosteleros y formaciones políticas. «Para a nosa sorpresa puidemos comprobar e documentar a eliminación de Cytisus insularis, que é endémica da costa atlántica e presente unicamente na illa de Ons e, de xeito residual, na de Vionta (Arousa) e na península do Morrazo», exponen desde Adega. Aseguran que al borde del camino que sube hacia el camping se depositaron los restos de un «grande e lonxevo» ejemplar, que fue talado con motosierra. «É unha metáfora perfecta do que significa para a Xunta a xestión dun espazo natural protexido: cemento e motoserras para converter os espazos naturais en parques temáticos para o turismo masivo», sentencian.
La xesta de Ons figura como especie “en perigo de extinción” dentro de Catálogo de Especies Ameazadas y cuenta con la misma catalogación para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, en sus siglas en inglés) debido a su reducida distribución geográfica, una población fragmentada y la disminución continua de su área de ocupación y de individuos maduros.
Adega anuncia que exigirá explicaciones «ás administracións (in)competentes sobre estes lamentábeis feitos» y no descarta emprender acciones legales «para depurar responsabilidades».
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