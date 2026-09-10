El 061 da por hecho que continúa la ambulancia 24 horas de Moaña que asistió a 166 personas este verano

La Ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) de Moaña que se amplió de 12 a 24 horas desde la apertura el 15 de junio del nuevo centro social de Moaña para dar cobertura a las urgencias ante la falta del Punto de Atención Continuada (PAC), seguirá. Al menos lo da por hecho Urxencias Sanitarias de Galicia-061 en el balance de asistencias de esta ambulancia entre el 1 de julio y el 31 de agosto, con un total de 166 pacientes atendidos.

La recta final del verano puso en tela de juicio la continuidad de este servicio que comenzó el 15 de junio y nunca se había aclarado si empezaba a funcionar como refuerzo de verano o no. Tampoco ahora se aclara con rotundidad, sólo se da por hecho. Esta ambulancia cuenta con un técnico en transporte sanitario y está dotada con profesional de enfermería foramdo en emergencias en coordinación constante con el médico de la Central de Coordinación del 01, que supervisa y colabora en la toma de decisiones en tiempo real.

Del total de pacientes atendidos, 124 recibieron asistencia sanitaria urgente entre las 09:00 de la mañana y las 21:00 de la noche. Esto quiere decir, según el 061 que el 75% de las atenciones se realizaron en lal franja horaria en la que este recurso estuvo operativo desde su incorporación a la red de transporte sanitario urgente del 061 , el 1 de abril de 2025. Desde este departamento señalan que la ampliación del horario de la ambulancia, el pasado 15 de junio, junto con el equipo asistencial que atiende urgencias por las tardes en el nuevo centro, "permite garantir a atención sanitaria 24 horas neste municipio".

Los concellos de Moaña, con 89 movilizaciones; y Cangas, con 69, fueron las principales localizaciones en las que la ambulancia prestó asistencia sanitaria este verano. Hasta el Concello de Marín se desplazó en tres ocasiones, hasta Redondela y Bueu, en dos; y hasta Vilaboa, en una.

De las 166 asistencias totales realizadas, 23 pacientes recibieron asistencia sanitaria en el punto sin que fuese necesario el traslado a un centro sanitario y 36 necesitaron el traslado a un centro de atención primaria. En los casos en los que el paciente necesitó asistencia hospitalaria, los traslados se realizaron en 62 ocasiones a Povisa, en 39 al Álvaro Cunqueiro, en 5 a Fátima y en 3 ocasiones a Montecelo.

Tipos de emergencias

Respecto a la tipología de las emergencias, el 19% de los servicios fueron solicitados por facultativos de atención primaria; el 15% fueron asistencias por alteración de conciencia; el 14% por mareos; el 10% por registros de dolor; el 8% por disnea o fatiga; el 7% por accidentes de tráfico y otro 7% por enfermedad psiquiátrica..

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Además de esta ambulancia, la red del 061 cuenta para la comarca de O Morrazo con otra de Soporte Vital Básico (SVB) en Moaña, operativa 24 horas; otra de Soporte Vital Avanzado mediaclizada y otra de enfermería con base en Vigo; una de Soporte Vital Avanzado con base en Mos, cuatro ambulancias de Soporte Vital Básico en Vigo operativas 24 horas; y otras tres de Soporte Vital Básico con base en Vigo -operativas 12 horas-.