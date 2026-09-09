La vuelta al "cole de invierno", con normalidad en O Morrazo

“¡Volvemos al cole de invierno!”, exclamaban dos hermanos de 5 y 7 años que en la mañana de este miércoles regresaron al colegio de Infantil y Primaria CEIP de Nazaret, en el casco urbano de Cangas, para el inicio del curso escolar, después de un verano en el que también estuvieron asistiendo a los campamentos que organizó el Concello en este mismo centro para conciliar la vida laboral y familiar en las vacaciones de los pequeños. “Quedamos muy contentos con estos campamentos, estaban muy bien organizados, los monitores y monitoras eran excelentes y los niños disfrutaron mucho. ¡Hasta nos quedó pena de no haberlos anotado más semanas!”, explica la madre de estos niños a las puertas del colegio, contentos de volver a las clases y recordando que se pasaron un verano “con múltiples actividades, con días de playa, visita al auditorio…Todo muy bien”.

Presentación del curso a alumnos de ciclos en el IES Rodeira de Cangas. / Fdv

Hubo también alguna lágrima entre los más pequeños por volver a las aulas en un nuevo curso escolar que arranca en O Morrazo con 6.362 escolares, una bajada de 290 con respecto al anterior debido al acuciado descenso de la natalidad, y según las estimaciones de matrícula que confirma la Consellería de Educación. En el departamento que preside Román Rodríguez aseguran que las aulas abrieron todas bien, sin incidencias. En Moaña sí que hubo algunos problemas en el colegio de Quintela, pero relacionadas con el aparcamiento de los vehículos de las familias que tuvieron que hacerlo en las aceras ya que todavía no está en marcha el “bica e arrinca” que tiene diseñado el Concello para regular este acceso de tráfico. Tal y como señala la concejala de Ensino, Dolores Chapela, desde el Concello ya enviaron la propuesta de diseño a la Xunta antes del verano, pero siguen a la espera de que la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) la apruebe, así como a la petición de reunión con la directora xeral de Infraestructuras para tratar el tema.

La alcaldesa de Moaña, la directora del CEIP Reibón y la edil de Ensino en la visita al nuevo parque infanjtil en este colegio. / Alba Villar

En este municipio hubo visita institucional de la alcaldesa, Leticia Santos junto a la edil al colegio de Reibón para supervisar el nuevo parque infantil con el que se dotó al centro en verano.

También hubo visita de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido; y de la concejala de Obras, Sagrario Martínez, al colegio de O Hío, en donde el Concello está ejecutando un camino escolar seguro en los accesos al centro, con delimitación de las sendas con estructuras metálicas con cadenas.

La alcaldesa Araceli Gestido (Dcha) y la edil de Obras, en las obras del camino esoclar seguro en el CEIP de O Hío. / Fdv

En Cangas, se sigue arrastrando un problema desde hace años, que se hizo público a final del curso pasado, sobre la falta de potabilidad del agua de la traída municipal que llega a los colegios de Nazaret y de Espiñeira en Aldán por un problema en la fontanería interior de ambos inmuebles. Por este motivo, el Concello suministra ya desde hace años el agua embotellada y este curso también ha empezado igual en ambos centros. El problema de la falta de potabilidad se da también en el IES Rodeira aunque su competencia es de la Consellería de Educación.

Licitación de los comedores

En cuanto a los comedores, el Concello sigue ofreciendo el servicio, a través de una empresa de catering, en los centros de Nazaret, A Rúa, Espiñeira (Aldán) y O Hío, con un contrato prorrogado a la espera de que se resuelva la segunda licitación puesta en marcha, que se publicó precisamente este mismo miércoles.

En el IES Rodeira, con 1.200 alumnos de ESO, Bachiller y ciclos, los estudiantes se agolpaban en la entrada para asistir a las jornadas de presentación para los que empezaban su primer curso. Es el caso de los estudiantes de 1º de los ciclos de Telecomunicaciones, Informática y Gestión y Administración que a mediodía recibían todos juntos en una sala multiusos y con la bienvenida del director, Sergio Nunes, todas las indicaciones. Entre éstas, la obligación en los menores de edad de portar un carné que les facilita el centro para poder entrar y salir para que los conserjes que no les conocen, les puedan identificar, porque, además, pronto habrá cambio de este personal.

El regreso en Bueu

En Bueu más de 1.200 estudiantes estaban llamados a regresar a las aulas de los centros públicos de Bueu, con dos institutos y tres colegios de infantil y primaria. El IES Johan Carballeira es el que concentra mayor número de matrículas, con 246 alumnos entre ESO y bachillerato y casi 300 en formación profesional.

Inicio del curso en el colegio A Torre-Cela de Bueu. / FDV

Los ciclos básicos de Peiteado e Estética y de Soldadura están completos; los ciclos medios de Soldadura, Peiteado e Cosmética Capilar, Estética e Beleza y Administración e Finanzas están completos, con 22 personas cada uno. En el de Construcións Metálicas hay 14 estudiantes y la formación dual intensiva de soldadura también está completa. A mayores hay que añadir casi 40 personas dentro del régimen educativo para personas adultas, cuya matrícula continúa abierta.

La plantilla de profesorado crece hasta 78 docentes, tres más que con respecto al curso pasado, para adecuarse al nuevo horario.

El otro instituto de Bueu es el IES Illa de Ons, que para el periodo lectivo 2026/27 cuenta con 150 jóvenes matriculados en ocho clases de 1º a 4º de ESO. Es un número inferior a cursos previos, en los que había entre 160 y 180 estudiantes. Este descenso provoca que el cuerpo de profesorado se mantenga igual que el año pasado, con un total de 22 personas y una persona de Religión Católica compartida con el IES As Barxas de Moaña.

En lo que respecta a los colegios, A Pedra es el que cuenta con mayor alumnado 262 matrículas. Con todo es una cifra inferior a la del curso anterior, con solo 16 estudiantes nuevos. Este colegio de Bueu arranca el curso pendiente del proyecto de reforma comprometido por la Consellería de Educación, que debe servir para mejorar la fachada y cambiar la cubierta. La situación es particularmente grave en las aulas de 5º y 6º y en la de informática, en las que literalmente llueve dentro. Esta misma semana la dirección del colegio solicitó una entrevista con la jefatura territorial y la unidad técnica para que se pueda acometer ya la renovación de la cubierta.

Unas obras similares se acometieron este verano en el colegio A Torre-Cela, unos trabajos que todavía siguen en marcha y que está previsto que se prolonguen dos meses más. Con todo, el centro educativo puede retomar las clases con un total de 123 estudiantes (tres menos que el año pasado) porque la sustitución de la cubierta ya está completa en el bloque de aulas. La continuidad de las labores constructivas obliga a mantener un patio de juegos totalmente cerrado y otro parcialmente por motivos de seguridad y a habilitar en espacios alternativos los despachos para el equipo directivo.

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Finalmente, el colegio de Montemogos-Beluso estrena el curso 2026/27 con 86 matrículas, cuatro menos que con respecto al anterior periodo lectivo, y 15 docentes, a los que hay que unir otros dos compartidos con Cela.