«La vigilancia de la película acentúa una paradoja: una persona puede quedar registrada en todas partes y, aun así, no ser vista de verdad»

La Sección Oficial del FICBueu incluye este año una importante representación de cine chino. Ya sea de cineastas nacidos en el propio país asiático o asentados en otros lugares del mundo a raíz de procesos de emigración familiar. Algo que a su vez se refleja en los coloquios del festival, con Mushi Cai, Hao Zhou o Hanxiong Bo, que antes de presentar «No one knows I disappeared» [Nadie sabe que (yo) desaparecí] habló con FARO, una entrevista que se puede leer completa aquí.

-Su cortometraje «No One Knows I Disappeared» se proyectó en el prestigioso Festival de San Sebastián y ahora se exhibe en este festival de Bueu. ¿Cómo se siente ante la acogida que ha recibido su trabajo por parte del público español?

-En primer lugar, siento un verdadero afecto por el público español. A veces, las personas pueden salir de la película sin sentir que han entendido todas sus partes, pero no lo considero un problema. Para mí, esa incertidumbre —las preguntas que genera una película y la conversación que viene después— es precisamente donde comienza el intercambio cultural. Fuera de China, España es probablemente el país donde mi obra ha llegado a un público más amplio. Mis películas han tenido muchas oportunidades de proyectarse aquí, así que estoy sinceramente feliz y agradecido de poder continuar esa conversación con los espectadores españoles.

-¿Conocía previamente o había oído hablar de este festival de Bueu, una localidad relativamente pequeña de apenas 12.000 habitantes?

-Para ser sincero, no conocía Bueu y me resulta bastante sorprendente saber que tiene solo unos 12.000 habitantes. Vengo de Pekín, una ciudad de más de 12 millones de personas, una ciudad enorme habitada por toda clase imaginable de personas. Mientras buscaba localizaciones para esta película, visité algunas de sus zonas más concurridas, así como barrios con comunidades migrantes muy numerosas. Pekín puede parecer todo un ecosistema comprimido en un único lugar. Eso hace que sienta especial curiosidad por saber cómo responderá el público de Bueu a la película. Una de las razones por las que hago cine es para descubrir el mundo a través de él. Sin esta película y este festival, quizá nunca habría tenido la oportunidad de venir aquí, así que tengo muchas ganas de conocer al público y escuchar lo que piensa.

El contacto humano y el afecto son alimento emocional, le dan sentido a la vida

-Uno de sus trabajos anteriores, «Drifting», también se estrenó en San Sebastián y posteriormente ganó premios en numerosos festivales. En aquella película abordaba la política del hijo único en China y ahora dirige su atención hacia otra cuestión controvertida: la desaparición o eliminación de vidas marginales y el aumento de la vigilancia estatal. Creo que detrás de esta historia hay un componente muy personal, un antiguo miedo relacionado con su propia abuela.

-Ambas películas comenzaron con algo muy cercano a mi propia familia. «Drifting» surgió de mi experiencia de pertenecer a una generación de hijos únicos y de mi curiosidad por saber cómo esa estructura familiar modifica las relaciones. En este caso, mi atención se desplazó hacia mi abuela y, a través de ella, hacia la experiencia más amplia de la vejez en China. Después de la muerte de mi abuelo, mi abuela vivía sola con su gato. Mi familia no era un caso extremo —sus necesidades prácticas estaban cubiertas—, pero poco a poco comprendí que la atención emocional es otra cuestión. La primera inspiración para la película surgió de la relación entre mi abuela y una joven que la cuidaba. La cuidadora había llegado a Pekín desde una pequeña localidad, dejando atrás a su propia familia para ganarse la vida. Más tarde supe que era madre y que había huido de la violencia doméstica. Ella y mi abuela no hablaban mucho, pero sentía que existía una conexión profunda entre ambas.

Hay una imagen que me ha acompañado durante años: después de terminar las tareas de la casa, la cuidadora —que probablemente solo tenía unos 18 años en aquel momento— se sentaba en un rincón del patio de mi abuela, cerca del lugar donde alimenta al gato en mi película, y jugaba un rato con unas piedras pequeñas. Después, en cuanto la necesitaban, volvía a entrar. Para mí, aquella imagen contenía tanto su juventud como su invisibilidad. Así que la película surgió de dos realidades que se entrecruzan. Una es la soledad de las personas mayores, especialmente en las zonas rurales donde los hijos se marchan a las ciudades y sus padres se quedan atrás; este aislamiento puede provocar que las personas desaparezcan o incluso se quiten la vida. La otra es la vida de la cuidadora migrante, arrancada de un lugar y apenas percibida en otro. La vigilancia de la película acentúa una paradoja: una persona puede quedar registrada en todas partes y, aun así, no ser vista de verdad. Sin embargo, mi punto de partida siempre fue íntimo: esas dos mujeres y la conexión silenciosa entre sus vidas.

-El título en inglés y su traducción al español parecen sugerir que el «yo» es la mujer mayor desaparecida. Pero después de ver la película, creo que esa interpretación cambia: la cuidadora que decide empezar a buscarla parece pasar inadvertida e incluso no existir… De alguna manera, ella también desaparece a pesar de todas esas cámaras y sistemas de vigilancia.

-Creo que esa interpretación es muy acertada. El «yo» del título no pertenece exclusivamente a una persona; puede representar a todo un grupo de personas que se han vuelto invisibles. Y la desaparición no siempre es completamente pasiva. A veces, dentro de circunstancias muy difíciles, también existe un elemento de elección a la hora de marcharse.Tanto la mujer mayor como la cuidadora sostienen la historia. Sus caminos se cruzan en un punto en el que el destino de una persona parece pasar a la otra. La cuidadora se convierte en la persona que busca y observa, pero ella misma permanece invisible, incluso en un mundo lleno de cámaras. Quería que el título conservara esa ambigüedad y permitiera que el significado del «yo» cambiara a medida que avanza la película.

Viví varios años en Estados Unidos y la vida cotidiana allí era más compleja que la imagen que tenía antes de llegar. Siento lo mismo respecto a China: tanto la imagen general que se contempla desde fuera como las vidas cotidianas que se experimentan dentro del país pueden ser ciertas, pero ninguna cuenta toda la historia

-China se esfuerza por proyectar una imagen de modernidad y todo indica que, dentro de unos años, superará a Estados Unidos como primera potencia mundial. Sin embargo, entiendo que sus películas intentan mostrar una cara diferente, e incluso incómoda, de su país.

-Desde luego, puedo entender esa impresión. Es una imagen que encontramos a menudo en los medios de comunicación, especialmente ahora, cuando la gente habla constantemente de tecnología y de la carrera mundial por la inteligencia artificial. Para ser sincero, a veces yo también pienso en esos términos, aunque debo admitir que no siempre me gustan los vídeos generados por inteligencia artificial que los acompañan.Al mismo tiempo, mi propia experiencia me ha enseñado que cada país contiene muchas realidades diferentes. Viví varios años en Estados Unidos y la vida cotidiana allí era más compleja que la imagen que tenía antes de llegar. Siento lo mismo respecto a China: tanto la imagen general que se contempla desde fuera como las vidas cotidianas que se experimentan dentro del país pueden ser ciertas, pero ninguna cuenta toda la historia.

En mis películas no intento realmente definir a China como positiva o negativa ni revelar deliberadamente una faceta «incómoda» del país. Normalmente comienzo con algo pequeño y personal —una relación, un recuerdo o una imagen que me ha acompañado— y después sigo el camino al que me conduce.Lo que más me interesa es el terreno emocional que comparten las personas de distintos lugares. En esta película lo encontré a través de la relación entre la abuela y la cuidadora: dos personas en circunstancias muy diferentes unidas por la soledad, los cuidados y la necesidad de ser vistas. Si el público de otros países puede reconocer algo de sí mismo en esa relación, eso me importa más que cualquier etiqueta concreta que se coloque a la película.

-Con todo, creo que el retrato de la vejez y la soledad de «No One Knows I Disappeared» también puede aplicarse a las sociedades occidentales. Nos preocupa mucho garantizar el bienestar económico de nuestros mayores, pero descuidamos lo más importante: el contacto humano y el afecto.

-Sí, estoy de acuerdo. No sé lo suficiente como para hablar con seguridad sobre todos los aspectos de la vida de las personas mayores en España o en otros lugares de Europa, pero las similitudes pueden ser sorprendentes. En mi primer viaje a España, conduje desde Madrid en dirección a San Sebastián y me detuve en una pequeña localidad cuyo nombre ya no recuerdo. Vi a un grupo de personas mayores sentadas junto a la muralla del pueblo antes de la puesta de sol, hablando y riendo juntas. Les hice algunas fotografías y se mostraron encantadas. También me llamó la atención los pocos jóvenes que parecía haber allí. Me recordó a la China rural, donde las personas mayores suelen permanecer en sus localidades de origen mientras la generación más joven se traslada a las grandes ciudades en busca de trabajo y oportunidades. Sospecho que esto está sucediendo en muchas partes del mundo porque las oportunidades están distribuidas de una forma muy desigual entre las grandes ciudades y las comunidades más pequeñas.

La seguridad material importa, por supuesto, pero no es suficiente. El contacto humano y el afecto son una forma de alimento emocional; forman parte de lo que da sentido a la vida. Cuidar de alguien no puede significar únicamente asegurarse de que tenga comida, alojamiento y comodidad física. En el nivel más profundo, la película regresa al amor: el amor dentro de una familia, pero también el cuidado más amplio que puede existir entre desconocidos.

Los cortometrajes han sido una forma de aprendizaje, pero también una manera de ganar confianza. «Drifting» fue mi primer cortometraje y la atención que recibió en San Sebastián impulsó verdaderamente mi carrera cinematográfica. Muchas de las relaciones y los recursos que hicieron posible esta segunda película surgieron de la primera y del reconocimiento que recibió tanto en España como en China

-El festival de Bueu ofrece a los cineastas y al público la oportunidad de compartir sus reflexiones e interpretaciones de la película. ¿Cómo valora este contacto directo con el público?

-Creo que es una oportunidad maravillosa. Me entusiasma sinceramente que el festival me haya invitado a conocer al público cara a cara. Siento mucha curiosidad por ver qué tipo de diálogo puede crear un festival cinematográfico tan ambicioso en una pequeña localidad y qué efecto tendrá sobre mí ese intercambio cultural. Mis anteriores visitas a España me aportaron mucha inspiración y estímulo, y estoy seguro de que esta experiencia me aportará aún más. En mi trabajo siempre busco aquello que los países comparten y, lo que es más importante, aquello que comparten las personas. La conversación directa con el público es una de las mejores formas de seguir descubriendo esas conexiones.

-Hasta ahora, su filmografía está formada principalmente por cortometrajes. ¿Qué le atrae de este formato cinematográfico? ¿Tiene planes de realizar un largometraje?

-Sí, ya estoy desarrollando el guion de un largometraje. Para mí, los cortometrajes han sido una forma de aprendizaje, pero también una manera de ganar confianza. «Drifting» fue mi primer cortometraje y la atención que recibió en San Sebastián impulsó verdaderamente mi carrera cinematográfica. Muchas de las relaciones y los recursos que hicieron posible esta segunda película surgieron de la primera y del reconocimiento que recibió tanto en España como en China. Después de hacer un solo cortometraje, sentía que todavía no tenía suficiente experiencia para dirigir un largometraje. Terminar la segunda película me ayudó a comprender las conexiones dentro de mi propio lenguaje visual y sonoro, pero también me hizo querer desafiar esos hábitos. Con el largometraje busco algo más natural y fluido, en lugar de llevar todavía más lejos el mismo tipo de intensidad tan controlada.

La nueva película puede tener un aspecto muy diferente al de mis cortometrajes y, al mismo tiempo, seguir estando profundamente conectada con ellos. Estoy deseando hacerla tan pronto como pueda y espero regresar algún día a España para presentar un nuevo trabajo, ya sea otro cortometraje o un largometraje. También me gustaría darle las gracias por esta entrevista. Espero que sea el comienzo de muchas más conversaciones.